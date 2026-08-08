Двое подростков заблудились в горах Алматы

В медицинской помощи они не нуждались

Фото: МЧС

В Медеуском районе Алматы спасатели нашли двух подростков, которые заблудились в горах вблизи Бутаковского водопада, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Помощь понадобилась двум подросткам 2008 года рождения, которые отправились в горы. С наступлением темноты они сбились с туристической тропы и не смогли самостоятельно найти дорогу обратно.

Спасатели оперативно обнаружили подростков и благополучно сопроводили их до экопоста, после чего передали родителям. В медицинской помощи они не нуждались.

В ведомстве напомнили, что перед походом в горы стоит заранее планировать маршрут, рассчитывать время возвращения до наступления темноты, следить за прогнозом погоды и обязательно сообщать близким о своих планах.