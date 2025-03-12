Его называли «наш Малик»

Образцовая жизнь

Малик Габдуллин! Имя, заслуживающее искреннего уважения, особого почета. Историческая личность, отличавшаяся своими боевыми подвигами и героическими деяниями, глубокими научными исследованиями, большим педагогическим трудом, писательским талантом, кристальной чистотой внутреннего мира, человечностью, высокими нравственными качествами, скромностью, интеллектом, исключительно позитивной натурой.

Талант Малика Габдуллина многогранен, разносторонен. Его научный, ратный, гражданский, писательский труд, мастерство критика, а также общественная, интеллектуальная, педагогическая деятельность – все это требует отдельного, большого разговора.

Одна из этих сфер – его заслуга в создании художественной прозы, военных мемуаров. В документальных повестях на военно-патриотическую тему он, перечисляя все героические дела, объективно рассказал, правдиво передал героические образы полководца в подлинном смысле этого слова, умного, логически и стратегически мыслящего, волевого, хладнокровного, упорного генерала Ивана Васильевича Панфилова и идейного вдохновителя воинов на самоотверженные под­виги политрука Василия Клочкова, бесстрашного бойца Тулегена Тохтарова и настоящего батыра, блестящего оратора Бауыржана Момышулы, воина-композитора Рамазана Елебаева, создавшего легендарную песню «Жас қазақ» («Молодой казах»), и глубоко эрудированного полкового комиссара Ахметжана Мухамедиярова, отважного джигита Болатбека Жетписбаева и смелого разведчика Бахтияра Мендыгазина, командира полка Ильи Васильевича Капрова и умелого, высокообразованного, опытного командира роты Василия Николаевича Шутя.

В целом образцовая жизнь и творческий труд Малика Габдуллина, который, не щадя жизни, защищал Родину в лихую годину, а в мирное время глубоко исследовал духовное наследие предков, самоотверженно служил на благо родного народа, широко известны в стране. В 1931 году Малик Габдуллин поступил на факультет казахского языка и литературы КазПИ и все силы, энергию сполна направил на учебу, общественную работу, творческие поиски.

Посвятить каждый миг своей жизни значимому, полезному делу – главная цель этой неординарной фигуры. Да и неустанно, постоянно работать над духовным совершенствованием своей личности, делать только добрые дела – дар природы. Оказавшись в стенах института, Малик хотел знать все. Какие предметы преподаются в институте? Как живут студенты? Какие есть книги в биб­лиотеке? Узнав обо всем этом, он всецело отдался учебе. Уже интерес к указанным вопросам говорил о целенаправленности, упорстве, способности ориентироваться в ситуации, решительности его натуры. Уверенность в голосе, смелость, открытость и ясность мыслей и мнений зас­тавляли признавать то, что он по-настоящему, по-взрослому решил окунуться в мир науки. Своей учтивостью и стремлением к знаниям он быстро завоевал симпатию других.

Пропускать через свое сознание, глубоко анализировать, только после этого браться за перо и выражать деловые предложения по событиям, явлениям в жизни общества, в судьбе человека – жизненная привычка Малика Габдуллина и в студенческие годы, и будучи аспирантом, и когда стал Героем Советского Союза и депутатом Верховного Совета СССР, и на любом другом высоком посту.

Народный герой

В годы Великой Отечественной войны немало было джигитов, которые не дрогнули перед превосходящими силами врага, перед его мощным оружием и показывали удивительные примеры мужества, настоящего героизма, дрались с ним, как львы, и побеждали. И у таких людей, созданных для совершения подвига, видевших смысл своего сущест­вования в служении и защите родного народа, жизнь обречена на вечность. Свидетельство тому – героические деяния Героя Советского Союза, гвардии майора Малика Габдуллина.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, а 15 июля он уже был мобилизован на фронт. В составе 8-й гвардейской дивизии под командованием генерала И. В. Панфилова он участвовал в войне от начала до конца. По прибытии на фронт его сразу утвердили политруком 45-й батареи, затем – комиссаром 2-го стрелкового батальона, агитатором полка. В битве под Москвой Малик Габдуллин демонстрировал настоящие образцы мужества, героизма. Его отличало и умелое владение всеми тонкостями военного искусства.

23 февраля 1942 года гвардии майор Малик Габдуллин был представлен к званию Героя Советского Союза. (Кстати, в том документе говорится, что герой Тулеген Тохтаров – воспитанник Малика Габдуллина.)

Золотая Звезда Героя, которой был удостоен Малик, была наг­радой, гордостью и его народа. Это событие стало действительно торжественным для всей общест­венности республики. Героичес­кий облик народного сына, его легендарные подвиги, человеческие качества по-настоящему всколыхнули соотечественников. Казалось, горы и степи, реки и озера – вся природа края, где он рос, запела вдохновенно. Народ вспомнил своих славных сынов прошлых эпох, огромным был всплеск национального духа.

Оратор от природы, человек с высоким духовно-интеллектуальным уровнем, Малик Габдуллин в лихую годину войны умел доходчиво, ясно, проникновенно, пламенно доводить до товарищей свои патриотические чувства. В этом плане яркий образ героя заведующий кафедрой КазПИ М. И. Ритман в своем эссе «Наш Малик», опубликованном в «Казахстанской правде» (28 августа 1943 года, № 171), передает так: «Малик – любимый сын своего народа, его гордость, его слава... Малик полон благородной нацио­нальной гордости. Он горд тем, что и казахи поднялись на такую высоту национально-исторического самосознания. Он горд теми героическими национальными традициями и как народный батыр заявляет: «Мне суждено природой – думать, мечтать, творить... Долг чести, совести и дружбы превыше всего».

Малик Габдуллин в годы Великой Отечественной войны показывал не только образцы истинного героизма, но и удивительную человечность, ни для кого не жалел тепла своего большого сердца. Так, в дни ожесточенных боев под Москвой он встретил беспризорного пятилетнего мальчика Вову, оставшегося без родителей, и сдал его в Московский детский дом, зарегистрировав под фамилией Гвардейцев. Заслуживает внимания долгий и непростой процесс формирования полит­руком настоящего солдата из маминого сыночка, ни к чему не приспобленного Булата. Или же такой пример: когда в 1943 году поэма видного казахского поэта Дихана Абилева «Майданбек» необоснованно была обвинена в политической несостоятельности, именно Габдуллин спас автора от серьезной репрессии.

Газета «Казахстанская правда» в номере от 20 августа 1943 года в своей передовой статье «Гордость казахского народа» заявила, что Малик Габдуллин является нас­тоящим национальным героем, вобравшим в себя замечательные боевые традиции и качества родного народа. Вот уж поистине, как гласит народная мудрость: «Нельзя называть хорошего человека одиноким, один такой равен десятерым, десять таких – сотне, сотня таких – тысяче».

Политическое управление Крас­ной армии в 1943 году выпустило на казахском языке красноармейскую листовку, специально посвященную Габдуллину. В этой листовке, полной патриотических размышлений и призывов, герои­ческие поступки Малика, человека красивого и притягательного, милосердного к людям, но жестокого к врагам, особого творческого склада, преподносятся советским воинам в качестве примера.

За проявленные на полях сражений отвагу и мужество Малик был награжден орденами Крас­ной Звезды (приказ военного совета Западного фронта № 44 от 17 февраля 1942 года), Красного Знамени (приказ военного совета Калининского фронта № 306 от 28 августа 1942 года), Отечественной войны I степени (приказ военного совета I Прибалтийского фронта № 506 от 10 июля 1944 года), медалями «За оборону Москвы», «За взятие Вены».

То, что Малик Габдуллин является пламенным патриотом, народным героем, достойно продолжившим славные традиции казахских батыров прошлого, замечательно воспевали в своих произведениях известные акыны. Начиная с великого Жамбыла, такие истинные мастера поэтического слова, акыны-импровизаторы, композиторы, как Доскей, Нурпеис, Нурлыбек, Кенен, Шашубай, Жаксыбай, Калка, Иса, создали немало поэм и толгау, песен. В творениях акынов всесторонне, с любовью изображены храбрость и отвага Малика, а также особенные качества его натуры: человечность, скромность, честность, духовная чистота, уважительное, милосерд­ное отношение к людям.

Заглядывая в будущее

Выросший на священной земле историко-культурных традиций, поэтического и песенного искусства и с детских лет впитавший в себя все это духовное богатство, Малик Габдуллин был интеллектуалом с высокой внутренней культурой, который беспредельно любил героические поэмы казахского народа, его устную литературу, сформировал в своей натуре неповторимый дух, честь и достоинство родного народа.

Видный фольклорист и историк литературы, опытный педагог Малик Габдуллин, получив закалку в горниле жизни и войны, и сам внес огромный вклад в дело воспитания молодого поколения в духе героизма, высокой чести и достоинства, человечности, дружбы и товарищества, милосердия, организованности и единства. Опираясь на свой богатейший жизненный опыт, колоссальные знания в сфере человековедения и труда, на все, что приходилось видеть, пережить, осмыслить, он написал книгу «Беседы с родителями о воспитании» (1966).

Герой, ученый, уважаемая личность своего времени Малик Габдуллин, как и другие доблестные сыны эпохи, всегда шел вперед, заглядывал в далекое будущее, несмот­ря на немалые трудности в своей жизни, перипетии судьбы, умел мужественно, с выдержанностью побеждать все. В «Письме другу» он писал: «...Пролетят месяцы, за годом пройдет год. Сегодняшние невзгоды, суровое время жестокой войны закончатся, и придут светлые, радостные дни мирной жизни. Тогда мы будем оборачиваться на события пройденных лет. Вспомним рубежи, занявшие вечное место в истории человечест­ва, свои содержательные дела, за которые можем по праву гордиться, братьев-героев, отдавших молодые жизни за честь и достоинство, славу нашего народа. Будем вспоминать их героические подвиги, их завет о том, чтобы мы до последнего дыхания служили народу» (1941 год, 31 октября, фронт).

Глубокое сознание того, что исполнение гражданского долга, достижение настоящего счастья наступят только при сочетании с мечтой, нуждами и чаяниями народа, суть своей жизни видеть в посвящении интересам Родины, а также возрождении духа погибших ее защитников – все это грани лучших качеств нашего героя, человека благородного происхождения.

Отважный герой, большой ученый до конца отдавал своей среде яркий свет, доброту и мощь, весь жар собственной души и духовного мира, в результате чего стал поистине гордостью народа, крупной личностью, «султаном», орлом родной стороны. Он был лучшим примером скромности и высокой нравственности, исключительного благодеяния и аристократичности, прекрасных и ярких дел, сознательности и честности, преданности светлым идеалам и чистоты и таким остался в серд­цах людей, в памяти народной.

Среда общественного деятеля Малика Габдуллина, в которой он вращался, – это представители нау­ки, искусства, культуры, военные, фронтовики, студенческая молодежь, учащиеся, широкие массы народа... Известно, что он участвовал в судьбе каждого, заботился, обменивался мнениями. Никогда не важничал и не чванился, жил весьма скромной жизнью. Он был очень культурным, умным, спокойным человеком. Принцип, заключенный в народной мудрости – «Ум – дар божий, воспитанность, опыт – нажитое самим человеком», – присущ этому великому человеку.

И в самом деле, слава и авторитет Малика Габдуллина распространились далеко. Верится без сомнения, что его неповторимый образ, вобравший в себя широчайший ум, милосердность, скромность, почтительность, его высокий лоб, светлое лицо, человеческие, героические, научные, наставнические, писательские свойства и дела окажутся на высоте и грядущей эпохи, будут «разговаривать» и со всеми будущими поколениями.