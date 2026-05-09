В Алматы почтили память генерала армии Сагадата Нурмагамбетова

Церемония возложения цветов к мемориальной доске первого министра обороны страны Героя Советского Союза, Халық қаһарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова состоялась в Алматы у дома, где жил выдающийся государственный и военный деятель, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

В ней приняли участие военнослужащие Алматинского гарнизона, ветераны Вооруженных сил, курсанты военных вузов, воины-интернационалисты, а также сослуживцы и близкие Сагадата Нурмагамбетова.

Участники церемонии почтили память легендарного военачальника минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Выступая перед собравшимися, представитель алматинского филиала РОО «Ветераны Вооруженных сил» полковник в отставке Толеген Мустафин отметил, что имя Сагадата Нурмагамбетова навсегда останется символом мужества, патриотизма и преданности Родине.

«Сагадат Нурмагамбетов стоял у истоков создания казахстанской армии и посвятил всю свою жизнь служению Родине. Его жизненный путь является примером истинного патриотизма, воинской чести и верности долгу для молодого поколения», – подчеркнул он.

Подобные мероприятия способствуют сохранению исторической памяти, укреплению преемственности поколений и воспитанию у молодежи уважения к героическому прошлому страны.