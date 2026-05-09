Председатель Верховного Суда возложил цветы к памятнику Маншук Маметовой

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Председатель Верховного Суда Асламбек Мергалиев в рамках празднования Дня Победы принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику прославленной дочери казахского народа Маншук Маметовой, сообщает Kazpravda.kz

В мероприятии приняли участие судьи Верховного Суда, председатели кассационных судов и суда города Астаны, судьи городского и районных судов, а также руководство Судебной администрации РК.

Участники церемонии почтили память погибших в войнах минутой молчания и возложили цветы к памятнику.