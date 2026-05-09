Память легендарного генерала Ивана Панфилова почтили в Астане

День Победы
Дана Аменова
специальный корреспондент

В годы войны из Казахстана на фронт было призвано более 1,2 млн человек

Фото: пресс-служба Минобороны

В День Победы первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Каныш Абубакиров принял участие в церемонии возложения венков к памятнику генерал-майора Ивана Панфилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

В мероприятии приняли участие военнослужащие Акмолинского регионального гарнизона, ветераны Вооруженных сил и воспитанники военно-патриотического движения «Жас сарбаз».

Они почтили память павших в годы Великой Отечественной войны героев минутой молчания. 

«9 Мая – это день памяти героев, проявивших мужество и самоотверженность во имя свободы и независимости Родины. Отвага и стойкость фронтовиков никогда не будут забыты. День Победы объединяет поколения, помогает осознать ценность мира и независимости. Поэтому сохранение исторической памяти и передача ее будущим поколениям – наш общий гражданский долг», – подчеркнул генерал-лейтенант Каныш Абубакиров.

В годы войны из Казахстана на фронт было призвано более 1,2 млн человек. Половина из них не вернулась домой. Военнослужащие сформированной в июле 1941 года в Алматы 316-ой стрелковой дивизии под командованием генерала Ивана Панфилова, проявив героизм в битве под Москвой, остановили наступление фашистских войск.

Ценой собственной жизни у разъезда Дубосеково 28 бойцов сдержали десятки вражеских танков. 23 ноября того же года дивизии было присвоено имя ее первого командира – Героя Советского Союза генерала Ивана Панфилова, погибшего смертью храбрых.

В столичном парке «Жерұйық» памятник Ивану Панфилову был открыт в 2015 году в преддверии 70-летия Победы.

