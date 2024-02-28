Укравший из бюджета 1,2 млрд тенге районный чиновник скрывался в ОАЭ

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По результатам проверки в сфере автодорожной отрасли прокуратура выявила факт хищения бюджетных денег на сумму 1,2 млрд тенге. Руководитель МИО Целиноградского района и предприниматель воспользовались финансами, предназначенными на капитальный ремонт и строительство уличных сетей в селе Коянды.

Прокуратура Целиноградского района зарегистрировала 2 уголовных дела, досудебное расследование которых проводилось управлением спецпрокуроров прокуратуры Акмолинской области.

— Бывший руководитель МИО Целиноградского района, находящийся на момент регистрации уголовных дел в Обьединенных Арабских Эмиратах, арестован. Нанесенный ущерб в размере свыше 1,2 млрд тенге возмещен в полном объеме, уголовное дело по итогам расследования направлено в суд. 12 февраля 2024 года по приговору Целиноградского районного суда гражданин осужден к лишению свободы по ст.361 ч.4 п.3 УК РК «Злоупотребление должностными полномочиями» с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, — сообщили в надзорном органе.

Приговор не вступил в законную силу.