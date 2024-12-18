Елена Рыбакина и Александр Шевченко выступят на турнире в ОАЭ

Казахстанские спортсмены сыграют за команды Falcons и Eagles

Фото: НОК

В Абу-Даби с 19 по 22 декабря пройдет крупный выставочный турнир по теннису World Tennis League. В нем примут участие два представителя сборной Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В число участников спортивного события вошли Елена Рыбакина и Александр Шевченко.

Рыбакина сыграет за команду Falcons, а Шевченко попал в состав Eagles.

Falcons: Андрей Рублев (Россия), Денис Шаповалов (Канада), Елена Рыбакина (Казахстан), Каролин Гарсия (Франция).

Eagles: Александр Шевченко (Казахстан), Стефанос Циципас (Греция), Ига Швентек (Польша), Паула Бадоса (Испания).

Kites: Ник Кирьос (Австралия), Каспер Рууд (Норвегия), Симона Халеп (Румыния), Жасмин Паолини (Италия).

Hawks: Джордан Томпсон (Австралия), Сумит Нагал (Индия), Мирра Андреева (Россия), Арина Соболенко (Беларусь).