Елена Рыбакина одолела победительницу "Ролан Гаррос" и вышла в финал турнира в Риме

Спорт
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Казахстанская спортсменка Елена Рыбакина (6-е место в рейтинге WTA) уверенно переиграла латвийку Елену Остапенко (20-е место) в полуфинале турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия), передает Кazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Фото пресс-службы Федерации тенниса Казахстана

Матч закончился победой Елены Рыбакиной в двух сетах — 6:2, 6:4. При это второй сет прерывался из-за сильного дождя. Таким образом, казахстанка вышла в финал турнира. Добавим, что Елена Остапенко в 2017 году выигрывала «Ролан Гаррос».

Ранее Елена Рыбакина победила итальянку Жасмин Паолини (65-е место) — 7:6, 6:1, россиянку Анну Калинскую (57-е место) — 4:3 (соперница снялась), чешку Маркету Вондроушову (70-е место) — 6:3, 6:3 и польку Игу Швёнтек (1-е место) — 2:6, 7:6, 2:2 (соперница снялась). 

Отметим, что призовой фонд турнира в Риме в этом году составляет 3 572 618 евро. Победительница заработает 521 754 евро, а также получит 1000 рейтинговых очков. 

#теннис #Елена Рыбакина

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