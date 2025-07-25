Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Столкновения с применением артиллерии продолжились второй день подряд на границе Камбоджи и Таиланда. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства национальной обороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочхеат.

"Обе армии продолжали использовать тяжелую артиллерию для обстрела позиций друг друга. Наши войска твердо контролируют свои позиции по всей лини фронта и без страха ведут огонь по агрессивному врагу", - заявила представитель Минобороны Камбоджи.

По ее словам, 24 июля тайские военные нанесли удары по восьми объектам на территории Камбоджи, используя тяжелое вооружение и истребители F-16. Ранее Мали Сочхеат указала, что камбоджийская армия действует строго в рамках самообороны, отвечая на "неспровоцированное вторжение" тайских войск, которое "нарушило территориальную целостность" Камбоджи.

На фоне эскалации пограничных столкновений между камбоджийскими и тайскими силами жители приграничных районов двух стран были вынуждены эвакуироваться на безопасные территории. По сообщению властей камбоджийской провинции Прэахвихеар, более 20 тыс. ее жителей были эвакуированы в безопасные районы. Власти Таиланда утверждали, что свыше 100 тыс. жителей приграничных территорий покинули свои дома.

Отношения Камбоджи и Таиланда продолжают ухудшаться после произошедшего 28 мая вооруженного инцидента, в ходе которого тайские солдаты открыли огонь по камбоджийскому военному посту в деревне Течо Морокот района Фонг на спорной территории, расположенной между камбоджийской провинцией Прэахвихеар и таиландской провинцией Убонратчатхани. В результате этого один камбоджийский военнослужащий был убит и еще несколько получили ранения.

Так же стало известно, что по меньшей мере 14 мирных жителей и 1 военнослужащий погибли в Таиланде в ходе вооруженных действий на границе с Камбоджей, еще 46 человек ранены. Об этом заявило Министерство здравоохранения Таиланда.

По данным ведомства, в провинции Сурин погибли пять человек, в провинции Сисакет число погибших достигло девяти, включая одного военнослужащего. На территории провинции Убонратчатхани зафиксирован один погибший местный житель.