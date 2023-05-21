Это триумф: Рыбакина выиграла в финале "Мастерс" в Риме

Спорт
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Первая ракета Казахстана Елена Рыбакина стала победительницей турнира WTA 1000 в Риме, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тенниса в Казахстане. 

Фото пресс-службы Федерации тенниса Казахстана

Соперница Рыбакиной по финалу украинка Ангелина Калинина (47 WTA) из-за травмы левого бедра снялась при счете 6:4, 1:0 в пользу Рыбакиной.

По ходу турнира Рыбакина обыграла Ясмин Паолини (Италия), Анну Калинину (Россия), Маркету Вондрусову (Чехия), Игу Свёнтек (Польша), Елену Остапенко (Латвия).

Елена выиграла второй титул WTA 1000 в сезоне и карьере.  Всего это ее пятый титул и второй – на грунте в одиночном разряде (2023 WTA 1000 Индиан-Уэллс, 2022 Grand Slam Wibledon, 2020 WTA 250 Хобарт и 2019 WTA Бухарест). Также на счету у казахстанки финалы на Открытом чемпионате Австралии и Miami Open WTA 1000 в этом году.

Благодаря победе в Риме лидер женской сборной Казахстана заработала 521 754 евро призовых, 1000 рейтинговых очков и в обновлённом женском мировом рейтинге поднимется на четвертую строчку.

Кроме того, Рыбакина является рекордсменкой сезона по числу побед на турнирах WTA 1000 (19 побед). Она опережает Арину Соболенко и Игу Свёнтек, у которых по 15 выигранных встреч.

#турнир #Елена Рыбакина #Рим

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Это триумф: Рыбакина выиграла в финале "Мастерс" в Риме
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