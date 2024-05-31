Фиктивных больных обслуживал стационар в Темиртау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Карагандинской области прокуратура вернула в бюджет 17,9 млн тенге, израсходованные на фиктивную госпитализацию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Согласно заключению уполномоченного органа, в КГП «Многопрофильный центр матери и ребенка города Темиртау» Управления здравоохранения Карагандинской области (центр), необоснованно были оформлены медкарты стационарного пациента для 42 медработников. Более того, на этих сотрудников незаконно списывались лекарства, закупленные за бюджетные деньги.

Несмотря на то, что эти сотрудники продолжали выполнять свои трудовые обязанности, в документации они числились госпитализированными.

Фонд социального медицинского страхования Карагандинской области провел собственное расследование и заключил, что на оплату необоснованного расхода медикаментов и оказание медицинской помощи фиктивно госпитализированным было затрачено 17,9 млн тенге. Эти средства были фактически израсходованы на медицинские услуги, которые не были предоставлены.