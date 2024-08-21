Геннадий Головкин лишил Жанар Утешеву полномочий генерального секретаря НОК

Фото из архива Жанар Утешевой

Пресс-служба Национального олимпийского комитета РК опубликовала официальное заявление касательно полномочий генерального секретаря НОК Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

«Полномочия генерального секретаря, предоставленные на основании доверенности, отозваны в соответствии с приказом президента Национального Олимпийского комитета Казахстана. Кроме того, на рассмотрение членов Генеральной Ассамблеи будет вынесен вопрос об исключении Утешевой Ж. из состава исполнительного комитета в качестве генерального секретаря в связи с утратой доверия», - говорится в заявлении НОК.

Жанар Утешева с 2010 по 2015 год работала пресс-секретарем Управления туризма, физкультуры и спорта Астаны, с 2015 года - в службе по работе со СМИ Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта Казахстана. Лауреат премии им. С. Бердыкулова Министерства туризма и спорта РК, лучший спортивный журналист страны (2011).

С 2013 года была PR-консультантом и менеджером боксера Геннадия Головкина. В 2015 году стала пресс-секретарем акима Астаны Адильбека Джаксыбекова.