Чиновник подозревается в получении взяток от инвалидов в области Жетісу

Коррупция
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Глава отдела департамента Комитета труда и социальной защиты по области Жетісу подозревается в получении взяток за продление и назначение инвалидности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Фото: Kazpravda.kz

Отмечается, что в настоящий момент департамент агентства по области Жетісу проводит досудебное расследование в отношении руководителя отдела департамента Комитета труда и социальной защиты по области Жетісу, который подозревается в получении взяток через посредников на системной основе от 20 до 25 тыс. тенге от инвалидов 2-й и 3-й категорий за продление и назначение инвалидности.

Судом в отношении подозреваемого в связи с полным признанием вины санкционирована мера пресечения в виде «домашний арест» с применением электронного браслета.

Расследование продолжается.

Также в Антикоре сообщили о другом факте коррупции. Актауский горсуд огласил приговор по делу в отношении руководителя областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Манкешовой А. и представителя ТОО «Аско Сервис Шетпе» Атадусова А.

Они признаны виновными во взяточничестве на сумму 5 млн тенге за подписание актов выполненных работ по договору госзакупок услуг технадзора по строительству школ.

Приговором суда Манкешова осуждена к 3,5 годам, Атадусов – к 2 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигоссектора.

Приговор не вступил в законную силу.

#суд #бизнес #инвалиды #взятки #область Жетісу

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