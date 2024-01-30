Гуманитарная работа под угрозой

Информация о причастности нескольких сотрудников агентства к атакам 7 октября была получена от израильских властей, сообщил в опубликованном 26 января заявлении Генерального комиссара БАПОР Филиппа Лаззарини.

«Чтобы защитить способность агентства доставлять гуманитарную помощь, я принял решение немедленно расторгнуть контракты с этими сотрудниками и начать расследование, чтобы без промедления установить истину. Любой сотрудник

БАПОР, причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности, в том числе через уголовное преследование. Любой, кто предает фундаментальные ценности Организации Объединенных Наций, также предает тех, кому мы служим в Газе, во всем регионе и в других частях мира», – заявил Филипп Лаззарини.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в свою очередь заявил, что Организация Объединенных Наций оперативно реагирует на данные обвинения, и высший следственный орган в системе ООН – Управление служб внутреннего надзора – немедленно приступило к расследованию.

«Любой сотрудник ООН, причастный к террористическим нападениям, будет привлечен к ответственности, в том числе путем уголовного преследования, – цитирует Антониу Гутерриша Служба новостей ООН. – Сек­ретариат готов сотрудничать с любым компетентным органом, способным привлечь к ответственности этих лиц, в соответствии с имеющимися процедурами».

Последствием обвинений и последующих увольнений сотрудников БАПОР стали заявления ряда стран о приостановлении финансирования агентства. Как подчеркивают в ООН, это ставит под угрозу гуманитарную работу как в секторе Газа, так и в регио­не в целом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к странам, приостановившим финансирование Ближневосточного агентства по оказанию помощи палестинским беженцам, с призывом пересмотреть свои решения, чтобы обеспечить непрерывность проведения жизненно важных гуманитарных операций.

«Около 3 000 из 13 000 сотрудников БАПОР продолжают выходить на работу в Газе, помогая выживать местным общинам, но эта поддержка может рухнуть в любой момент из-за нехватки финансирования. Было бы крайне безответственно применять санкции как к агентству, так и ко всему сообществу, которому оно служит, из-за обвинений в преступных действиях в отношении отдельных лиц, особенно в период войны, массового перемещения населения и политического кризиса в регионе», – заявил генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини.

Организация исламского сотрудничества (ОИС) также выразила сожаление по поводу решения ряда государств при­остановить новое финансирование БАПОР, подчеркнув, что это усугубит гуманитарный кризис в секторе Газа.

В распространенном ОИС заявлении содержится призыв к соответствующим государствам пересмотреть данное решение, чтобы БАПОР могло продолжать помогать палестинским беженцам, удовлетворять их основные потребности в еде, жилье и первичной медицинской помощи, особенно в секторе Газа, где наблюдаются тяжелые условия из-за эскалации конфликта.

«ОИС также предупреждает об опасности того, что прекращение поступлений в бюджет БАПОР и перебои в его работе повлияют на жизнь миллионов палестинских беженцев, а также на безопасность и стабильность в регионе», – отмечается в заявлении.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ было создано еще в 1949 году и, помимо сектора Газа, работает также с палестинскими беженцами в Сирии, Ливане, на Западном берегу реки Иордан, Иерусалиме.

По имеющимся данным, в настоящее время более 2 млн человек в секторе Газа зависят от помощи, которую агентство оказывает с начала войны. Согласно последнему отчету агентства, по состоянию на 22 января 2024 года порядка 75% населения Газы были перемещены по всему сектору, причем некоторые неоднократно, поскольку семьи вынуждены переезжать в поисках безопасности. БАПОР содержит приюты для более чем миллиона человек, обеспечивает их продовольствием и медицинским обслуживанием. Гуманитарная помощь, которую Казахстан предоставил палестинскому народу в 2023 году, также была направлена через БАПОР.

C начала нынешнего витка вооруженного конфликта в Газе, по данным гуманитарных агентств ООН, погибли более 25 тыс. человек. Ссылаясь на органы здравоохранения Газы, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что в период с 7 октября, после нападения ХАМАС на юг Израиля и последовавшей за этим военной операции Израиля в Газе, ранения получили более 62 тыс. палестинцев.

На прошлой неделе в Совете Безопасности ООН прошло заседание высокого уровня по ближневосточному конфликту, на котором Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что сектор Газа подвергся беспрецедентным разрушениям, и подчеркнул, что ничто не может оправдать коллективного наказания палестинцев.

Генеральный секретарь также подчеркнул, что положить конец израильско-палестинскому конфликту можно только посредством принятия решения на основе принципа существования двух государств.

«Израильтяне должны увидеть, как материализуются их законные потребности в безопас­ности, а палестинцы должны увидеть, как их законные стремления к созданию полностью независимого, жизнеспособного и суверенного государства реализуются в соответствии с резолюциями Организации Объединенных Наций, международным правом и предыдущими соглашениями», – сказал Антониу Гутерриш.

Казахстан также придерживается позиции, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН формулы «Два государства для двух народов». Как заявлялось казахстанской стороной ранее, наша респуб­лика полностью поддерживает законные права палестинцев на самоопределение и создание международно признанного палестинского государства.