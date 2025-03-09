Хаменеи отказался от переговоров с Трампом об иранском атоме

Политика
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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отказался вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом об иранской ядерной программе. Тегеран обвинил «агрессивные» правительства в «запугивании», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader/AP Photo/picture alliance

Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи отказался от предложения президента США Дональда Трампа возобновить переговоры об иранской ядерной программе. Слова духовного лидера цитирует иранское государственное информагентство Irna в субботу, 8 марта.

Хаменеи выступил с речью перед чиновниками и военными в Тегеране. Он не упомянул Соединенные Штаты, однако обвинил «агрессивные» правительства в «запугивании» и заявил, что Иран, «безусловно, не оправдает их ожиданий».

«Они стремятся посеять в общественном сознании сомнения о том, почему, несмотря на их выражение готовности к переговорам, мы не желаем вести переговоры, - продолжил Хаменеи. - Но их истинная цель - не переговоры, а доминирование и навязывание (своей позиции. - Ред.)».

Проблема не только в ядерной программе, считает лидер Ирана.

«У них есть ожидания по оборонным и ракетным программам Ирана и нашим международным связям», - цитирует аятоллу иранская служба «Радио Свобода».

По ее данным, Хаменеи отказался вести переговоры и при этом заявил, что вопрос ядерной программы Ирана, вероятно, будет обсуждаться «где-нибудь», не став вдаваться в подробности.

Накануне президент США заявил в интервью телеканалу Fox Business, что написал Хаменеи письмо, где призвал провести новые переговоры об иранской ядерной программе.

«С Ираном можно справиться двумя способами: военным путем или заключить сделку, - сказал глава Белого дома. - Я бы предпочел заключить сделку. Если нам придется действовать военными методами, это будет ужасно для них. Мы должны что-то сделать, потому что нельзя позволить им обладать ядерным оружием».

Представительство Ирана при ООН указало 7 марта, что еще не получало такого письма.

Власти США уже отреагировали на отказ Хаменеи от переговоров.

«Мы надеемся, что иранский режим поставит интересы своего народа выше террора», - цитирует агентство Reuters пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Брайана Хьюза.

В 2018 году Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - международного соглашения от 2015 года, нацеленного на предотвращение создания Тегераном ядерного оружия.

В 2019 году Трамп уже пытался вести переговоры напрямую с аятоллой Хаменеи, призвав в посредники премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Верховный лидер Ирана тогда также публично отклонил это предложение, сказав, что «Трамп не тот человек, с которым стоит обмениваться посланиями».

#США #Иран #Дональд Трамп #аятолла Али Хаменеи #ядерная программа

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