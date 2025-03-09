Хаменеи отказался от переговоров с Трампом об иранском атоме

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отказался вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом об иранской ядерной программе. Тегеран обвинил «агрессивные» правительства в «запугивании», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле
Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи отказался от предложения президента США Дональда Трампа возобновить переговоры об иранской ядерной программе. Слова духовного лидера цитирует иранское государственное информагентство Irna в субботу, 8 марта.
Хаменеи выступил с речью перед чиновниками и военными в Тегеране. Он не упомянул Соединенные Штаты, однако обвинил «агрессивные» правительства в «запугивании» и заявил, что Иран, «безусловно, не оправдает их ожиданий».
«Они стремятся посеять в общественном сознании сомнения о том, почему, несмотря на их выражение готовности к переговорам, мы не желаем вести переговоры, - продолжил Хаменеи. - Но их истинная цель - не переговоры, а доминирование и навязывание (своей позиции. - Ред.)».
Проблема не только в ядерной программе, считает лидер Ирана.
«У них есть ожидания по оборонным и ракетным программам Ирана и нашим международным связям», - цитирует аятоллу иранская служба «Радио Свобода».
По ее данным, Хаменеи отказался вести переговоры и при этом заявил, что вопрос ядерной программы Ирана, вероятно, будет обсуждаться «где-нибудь», не став вдаваться в подробности.
Накануне президент США заявил в интервью телеканалу Fox Business, что написал Хаменеи письмо, где призвал провести новые переговоры об иранской ядерной программе.
«С Ираном можно справиться двумя способами: военным путем или заключить сделку, - сказал глава Белого дома. - Я бы предпочел заключить сделку. Если нам придется действовать военными методами, это будет ужасно для них. Мы должны что-то сделать, потому что нельзя позволить им обладать ядерным оружием».
Представительство Ирана при ООН указало 7 марта, что еще не получало такого письма.
Власти США уже отреагировали на отказ Хаменеи от переговоров.
«Мы надеемся, что иранский режим поставит интересы своего народа выше террора», - цитирует агентство Reuters пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Брайана Хьюза.
В 2018 году Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - международного соглашения от 2015 года, нацеленного на предотвращение создания Тегераном ядерного оружия.
В 2019 году Трамп уже пытался вести переговоры напрямую с аятоллой Хаменеи, призвав в посредники премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Верховный лидер Ирана тогда также публично отклонил это предложение, сказав, что «Трамп не тот человек, с которым стоит обмениваться посланиями».