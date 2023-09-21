И на вас упадут с неба гранты…

Житель аула в Кызылординской области, представляясь сотрудником НПП «Атамекен», собрал с сельчан почти два миллиона тенге мзды «за помощь в получении грантов», передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: kazpravda.kz

Случай произошел в небольшом ауле имени Токмагамбетова Сырдарьинского района, самого близкого к Кызылорде. Местный житель в социальной сети распространил среди знакомых новость о том, что стал специалистом палаты предпринимателей «Атамекен» и может помочь в получении государственных грантов на создание бизнеса.

Конечно, как объяснял людям «специалист», ничего сейчас просто так не делается, и совсем забесплатно не дается, поэтому «подарки в конвертах» дать кое-кому все-таки надо будет.

Нет сомнений, что сегодня практически каждый казахстанец осведомлен и о порядке получения грантов на создание и развитие дела, и о необходимости для этого учиться вести бизнес, создать проект. То есть, гранты с неба не падают, они все-таки целевые. Но суммы «подношений» человек, уверявший односельчан, что можно взять гранты «без всякого», называл не глобальные, и люди их ему понесли, в надежде, что он-то уж однозначно все устроит, своих не обманет.

Однако никаким боком отношения к НПП «Атамекен» изворотливый товарищ не имел, а, собрав более 1 900 000 тенге со знакомых ему людей, он просто потратил эти деньги на себя. Когда сельчане поняли, что их обманули, они заявили в полицию и дело дошло до суда.

- В суде злоумышленник получил за мошенничество четыре года ограничения свободы, - сообщили в прокуратуре Кызылординской области. – И, кстати, на судебном заседании осужденный заявил, что не может вернуть деньги потерпевшим, неоткуда ему взять такие суммы. Судом принято решение о принудительном взыскании ущерба, нанесенного мошенническими действиями.

Как судоисполнители будут взыскивать миллионы с человека, который сам признается, что взять с него нечего, непонятно.