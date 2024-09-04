И я теперь тоже моряк!

По случаю 28-летия Военно-морских сил РК Министерство обороны пригласило представителей СМИ в пресс-тур на побережье Каспия.

Прибывшие из Астаны журналисты разместились на базе десантно-штурмового батальона морской пехоты ВМС на окраине города Актау. И первым делом их ознакомили с деятельностью комплекса, где расположен центр подготовки водолазов.

Что сразу бросается в глаза, так это обилие самого разного оборудования. Поразил, например, огромный грузовик, кабина которого похожа на аппарат для проведения МРТ в больницах.

Как пояснил командир роты по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, обезвреживания подводных мин Жанибек Салыкбаев, эта аппаратура предназначена для защиты служащих от морских болезней. Ведь при погружении на большие глубины кровяное давление в организме человека сильно падает, от чего газы в крови и тканях начинают выделяться в виде пузырьков.

Кровь таким образом «вспенивается», что приводит к негативным последствиям — разрушению стенок сосудов, образованию тромбов. Дабы этого не допустить, водолазы после каждого погружения проводят какое-то время внутри специального аппарата.

Рассказали нам также о том, как происходит процесс погружения и подготовка к нему.

– Свинец клеят на костюм водолаза для быстрого погружения в воду. Вес этого «груза» должен быть не менее 10% от веса тела. Например, если солдат весит 60 кило­граммов, то он должен нести 6 килограммов «груза». Водолаз не спускается под воду без специального ножа. Он нужен для защиты от хищных рыб, встречного врага и сетей. Но в Каспийском море, конечно, нет хищной рыбы, – заметил командир роты.

Основная работа водолазов заключается в обслуживании военных кораблей, потому как даже при огромном прогрессе технологий без живых глаз тяжело понять, что происходит в подводной части судна.

– Водолазы находят и устраняют проблемы, пресекают диверсии в глубинах. Поэтому каж­дая страна, которая содержит флот, уделяет особое внимание их подготовке. Казахстан – не исключение. Благодаря приобретению дорогостоящих установок и оборудования мы достигли уровня, когда можем сами готовить водолазов, – рассказал Жанибек Салыкбаев.

Комплекс был открыт в нояб­ре 2022 года. Сейчас он обучает 15–20 водолазов в год. По словам командира роты, боевые пловцы готовятся три года.

Отметим, что центр не прекращает работу даже в зимние месяцы – вода подогревается специальным оборудованием, благодаря чему нет необходимости прерывать обучение. Специальную одежду и снаряжение закупают у ведущих мировых производителей.

Следующим пунктом посещения журналистского десанта стал морской порт Актау, где мы побывали на ракетно-артиллерийском корабле «Сарыарка». Не успели выйти в открытое море, как на нас совершили «диверсион­ную атаку».

Бдительные моряки заметили неизвестную моторную лодку, мчащуюся на огромной скорости в нашу сторону. После нескольких предупреждений, на которые «нарушитель» не среагировал, по нему открыли «огонь» из крупнокалиберного пулемета «Утес». Враг был побежден!

После такого экшэна журналистов познакомили с жизнью морского судна и его персонала.

– Военно-морские силы Казах­стана имеют более 12 современных военных кораблей, – ввел в курс дела заместитель главнокомандующего ВМС Вооруженных сил РК по воспитанию и идеологии Жумабек Хасенов. – Пять из них – ракетные, остальные – гидро­графические, противодиверсионные, для перевозки десантов. Все ракетные корабли производятся на уральском заводе «Зенит».

Завершили экскурсию на военном корабле мы обрядом «оморячивания». В морских кругах существует такая традиция: если ты впервые вступил на судно, то должен выпить морскую воду. И это не один маленький глоток, а, если брать навскидку, миллилитров 300–400.

В животе разливается жидкий огонь, жжет губы, но ты продолжаешь пить, потому что так надо. Жаловаться в армии не принято. Наконец капитан судна жмет тебе руку и называет моряком! На этом наш день закончился.

Следующий начался с подъе­ма в обычной казарме, где мы бок о бок спали со срочниками. Однако солдаты проснулись задолго до нас. К моменту нашего пробуждения они уже были на учениях на городской площади «Ынтымақ», где должна была проходить торжественная церемония в честь 28-й годовщины поднятия флага Военно-морских сил Республики Казахстан.

К этому событию здесь подготовились основательно! День начался с построения личного состава и торжественного поднятия флага ВМС Вооруженных сил РК – символа, воплощающего ценности и идеалы морского братства. Перед этим по набережной Актау торжественным маршем прошли личные составы военно-морской базы, бригады морской пехоты, авиационной базы, десантно-штурмового батальона морской пехоты ВМС, первого дивизиона Пограничной службы.

В торжественной церемонии приняли участие главно­командую­щий Военно-морскими силами ВС РК генерал-майор Серик Борамбаев и первый главнокомандующий ВМС контр-адмирал Ратмир Комратов.

Поздравить моряков также пришли ветераны и военнослужащие со всех частей, дислоцированных в Актау. Для них были организованы экскурсия по территории части и демонстрация новой военной техники.

Поздравляя моряков, генерал-майор Серик Борамбаев отметил, что ВМС РК достойно выполняют свои задачи и сегодня являются надежной защитой по охране государственных границ страны в казахстанском секторе Каспия.

– Уверен, что личный состав Военно-морских сил будет продолжать с честью и достоинством нести военно-морской флаг на Каспийском море, прилагая все усилия для выполнения поставленных перед ним учебных и боевых задач. Желаю семь футов под килем и попутного ветра, – сказал он.

В свою очередь Ратмир Комратов произнес слова благодарности ветеранам и военнослужащим ВМС РК за верность воинской присяге.

– Защита Отечества – священный долг каждого казахстанца. Благодаря Военно-морским силам водные рубежи страны находятся под надежной защитой. За эти годы мы смогли построить военно-морской флот. Пусть наши корабли достойно несут вахту в море, – торжественно произнес контр-адмирал.

Мероприятие завершилось концертной программой и праздничным салютом с кораб­лей. Ну а я теперь смело могу заявлять, что тоже моряк!