И я теперь тоже моряк! Общество 4 сентября 2024 г. 2:00 9 Самат Бейсембаев старший корреспондент отдела экономики Обряд «оморячивания» прошли столичные журналисты фото пресс-службы МО РК По случаю 28-летия Военно-морских сил РК Министерство обороны пригласило представителей СМИ в пресс-тур на побережье Каспия. Прибывшие из Астаны журналисты разместились на базе десантно-штурмового батальона морской пехоты ВМС на окраине города Актау. И первым делом их ознакомили с деятельностью комплекса, где расположен центр подготовки водолазов. Что сразу бросается в глаза, так это обилие самого разного оборудования. Поразил, например, огромный грузовик, кабина которого похожа на аппарат для проведения МРТ в больницах. Как пояснил командир роты по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, обезвреживания подводных мин Жанибек Салыкбаев, эта аппаратура предназначена для защиты служащих от морских болезней. Ведь при погружении на большие глубины кровяное давление в организме человека сильно падает, от чего газы в крови и тканях начинают выделяться в виде пузырьков. Кровь таким образом «вспенивается», что приводит к негативным последствиям — разрушению стенок сосудов, образованию тромбов. Дабы этого не допустить, водолазы после каждого погружения проводят какое-то время внутри специального аппарата. Рассказали нам также о том, как происходит процесс погружения и подготовка к нему. – Свинец клеят на костюм водолаза для быстрого погружения в воду. Вес этого «груза» должен быть не менее 10% от веса тела. Например, если солдат весит 60 килограммов, то он должен нести 6 килограммов «груза». Водолаз не спускается под воду без специального ножа. Он нужен для защиты от хищных рыб, встречного врага и сетей. Но в Каспийском море, конечно, нет хищной рыбы, – заметил командир роты. Основная работа водолазов заключается в обслуживании военных кораблей, потому как даже при огромном прогрессе технологий без живых глаз тяжело понять, что происходит в подводной части судна. – Водолазы находят и устраняют проблемы, пресекают диверсии в глубинах. Поэтому каждая страна, которая содержит флот, уделяет особое внимание их подготовке. Казахстан – не исключение. Благодаря приобретению дорогостоящих установок и оборудования мы достигли уровня, когда можем сами готовить водолазов, – рассказал Жанибек Салыкбаев. Комплекс был открыт в ноябре 2022 года. Сейчас он обучает 15–20 водолазов в год. По словам командира роты, боевые пловцы готовятся три года. Отметим, что центр не прекращает работу даже в зимние месяцы – вода подогревается специальным оборудованием, благодаря чему нет необходимости прерывать обучение. Специальную одежду и снаряжение закупают у ведущих мировых производителей. Следующим пунктом посещения журналистского десанта стал морской порт Актау, где мы побывали на ракетно-артиллерийском корабле «Сарыарка». Не успели выйти в открытое море, как на нас совершили «диверсионную атаку». Бдительные моряки заметили неизвестную моторную лодку, мчащуюся на огромной скорости в нашу сторону. После нескольких предупреждений, на которые «нарушитель» не среагировал, по нему открыли «огонь» из крупнокалиберного пулемета «Утес». Враг был побежден! После такого экшэна журналистов познакомили с жизнью морского судна и его персонала. – Военно-морские силы Казахстана имеют более 12 современных военных кораблей, – ввел в курс дела заместитель главнокомандующего ВМС Вооруженных сил РК по воспитанию и идеологии Жумабек Хасенов. – Пять из них – ракетные, остальные – гидрографические, противодиверсионные, для перевозки десантов. Все ракетные корабли производятся на уральском заводе «Зенит». Завершили экскурсию на военном корабле мы обрядом «оморячивания». В морских кругах существует такая традиция: если ты впервые вступил на судно, то должен выпить морскую воду. И это не один маленький глоток, а, если брать навскидку, миллилитров 300–400. В животе разливается жидкий огонь, жжет губы, но ты продолжаешь пить, потому что так надо. Жаловаться в армии не принято. Наконец капитан судна жмет тебе руку и называет моряком! На этом наш день закончился. Следующий начался с подъема в обычной казарме, где мы бок о бок спали со срочниками. Однако солдаты проснулись задолго до нас. К моменту нашего пробуждения они уже были на учениях на городской площади «Ынтымақ», где должна была проходить торжественная церемония в честь 28-й годовщины поднятия флага Военно-морских сил Республики Казахстан. К этому событию здесь подготовились основательно! День начался с построения личного состава и торжественного поднятия флага ВМС Вооруженных сил РК – символа, воплощающего ценности и идеалы морского братства. Перед этим по набережной Актау торжественным маршем прошли личные составы военно-морской базы, бригады морской пехоты, авиационной базы, десантно-штурмового батальона морской пехоты ВМС, первого дивизиона Пограничной службы. В торжественной церемонии приняли участие главнокомандующий Военно-морскими силами ВС РК генерал-майор Серик Борамбаев и первый главнокомандующий ВМС контр-адмирал Ратмир Комратов. Поздравить моряков также пришли ветераны и военнослужащие со всех частей, дислоцированных в Актау. Для них были организованы экскурсия по территории части и демонстрация новой военной техники. Поздравляя моряков, генерал-майор Серик Борамбаев отметил, что ВМС РК достойно выполняют свои задачи и сегодня являются надежной защитой по охране государственных границ страны в казахстанском секторе Каспия. – Уверен, что личный состав Военно-морских сил будет продолжать с честью и достоинством нести военно-морской флаг на Каспийском море, прилагая все усилия для выполнения поставленных перед ним учебных и боевых задач. Желаю семь футов под килем и попутного ветра, – сказал он. В свою очередь Ратмир Комратов произнес слова благодарности ветеранам и военнослужащим ВМС РК за верность воинской присяге. – Защита Отечества – священный долг каждого казахстанца. Благодаря Военно-морским силам водные рубежи страны находятся под надежной защитой. За эти годы мы смогли построить военно-морской флот. Пусть наши корабли достойно несут вахту в море, – торжественно произнес контр-адмирал. Мероприятие завершилось концертной программой и праздничным салютом с кораблей. Ну а я теперь смело могу заявлять, что тоже моряк! #армия #водолазы #пресс-тур #ВМС РК