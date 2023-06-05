Казахстан задал новую повестку – Карин о политических реформах

О реализации президентской программы политической модернизации высказался в своем Telegram-канале государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин, сообщает Kazpravda.kz .

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Карин напомнил, что год назад граждане Казахстана большинством в 77,18% одобрили на республиканском референдуме законопроект по изменению Конституции страны.

Принятые поправки в Конституцию включали реформу института президентства, парламентскую и судебную реформы.

«Таким образом, масштабная программа политической модернизации, изложенная в послании главы государства от 16 марта 2022 года, получила конституционное закрепление.

Поэтому проведение референдума стало рубежным событием, открывшим новый этап в развитии казахстанского общества.

Самое главное – референдум продемонстрировал выход общественной консолидации на новый уровень, который в дальнейшем был подтвержден на президентских и парламентских выборах.

В целом кардинальные политические реформы, осуществленные в нашей стране за короткий период, стали уникальным явлением в нашем регионе. Казахстан задал новую повестку.

Конституционная реформа и новый электоральный цикл сформировали конфигурацию новой политической системы», – отметил госсоветник.

Реализация президентской программы политической модернизации продолжается – предстоят еще прямые выборы акимов районов и городов областного значения, заключил он.