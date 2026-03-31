В преддверии Дня Военно-морских сил Казах­стана, который отмечается 2 апреля, журналис­там показали, как устроена система подготовки военнослужащих. Министерством обороны для корреспондентов республиканских и региональных изданий был организован двухдневный пресс-тур в Мангистаускую область.

Программа оказалась насыщенной, и главное – журналистам дали возможность увидеть не парадную сторону армии, а ее живую рабочую реальность.

...Каспий в Актау встречает без лишних церемоний – резким ветром, соленым воздухом и ощущением открытого пространства, где горизонт будто стирает границы. Здесь особенно ясно понимаешь: служба – это не про форму и не про красивые слова. Это про ежедневную готовность.

Знакомство началось с бригады морской пехоты. Уже на входе в часть чувствуется особая атмосфера – строгая, собранная, без лишнего шума.

Одним из самых наглядных эпизодов стал учебный бой в пейнтбольном городке. Сначала кажется, что идет игра. Но буквально через несколько минут становится ясно: это полноценная тактическая тренировка. Два взвода, разделенные на группы, отрабатывают штурм и оборону. Перемещения – резкие и точные, команды – короткие, взаимодействие – практически безошибочное. Каждый знает свое место и свою задачу.

Как пояснил командир войс­ковой части 25744 гвардии подполковник Азамат ­Сулейменов, такой формат подготовки выбран не случайно. Именно пейнтбол позволяет создать максимально приближенные к реальности условия, и военнослужащие могут отработать ключевые элементы боя – от штурма зданий до зачистки территории и действий в обороне. На таких тренировках бойцы учатся не просто двигаться, а мыслить тактически: выбирать позиции, прикрывать друг друга, быстро реагировать на изменения обстановки и действовать как единое целое.

Наблюдая за этим, ловишь себя на мысли: здесь тренируют не только физическую вынос­ливость, а формируют мышление – то самое, от которого в реальной ситуации зависит все.

Дальше – полигон Оймаша. И здесь уже нет имитации. Гул выстрелов, сухие команды, четкая последовательность действий. Военнослужащие выполняют упражнения, стреляя из снайперских винтовок и гранатометов, отрабатывая действия в условиях, максимально приближенных к боевым. Каждый выстрел – не просто попадание в цель. Это результат отработанных навыков, концентрации и дисциплины.

В современной армии все большее значение приобретают технологии. Это наглядно объяснили в подразделениях, где готовят операторов беспилотных систем.

В учебном классе – экраны и оборудование, у слушателей сосредоточенные лица. Здесь учат управлять дронами, которые сегодня становятся важной частью боевой системы.

– Обучение операторов БПЛА направлено не только на технические навыки, но и на формирование общего понимания современных средств ведения боя. Надо сделать так, чтобы воен­нослужащие могли уверенно ориентироваться в новых технологиях, понимать возможности и применять их в составе подраз­деления, повышая тем самым общую боевую готовность, – рассказал старший офицер направления по применению роботизированных систем главного штаба управления главнокомандующего ВМС подполковник Григорий Селиванов.

Особое впечатление произвела демонстрация FPV-дронов. Оператор надевает специальные очки и буквально вселяется внутрь беспилотника. Все, что видит дрон, видит и он в реальном времени. Управление становится интуитивным, дрон почти как продолжение собственного тела. Это уже не просто техника – это новый язык войны, который армия активно осваивает.

И если на суше чувствуется ритм, то на море – масштаб. Военно-морская база встречает сдержанно, но внушительно. Здесь нет суеты – только четкая организация и понимание ­задач. Журналистам рассказали о назначении кораблей, их роли в охране морских рубежей и повседневной службе экипажей.

Одним из самых ярких эпизодов стал выход в море. Корабль уходит от берега, и вместе с этим приходит ощущение настоящей дистанции – не только географической, но и внутренней. А также понимание ответственности, которую несут те, кто служит на воде.

Военные моряки демонстрируют тактический эпизод штурма корабля. Все происходит быстро, без лишних движений. Слаженность действий – на уровне автоматизма.

А затем – ритуал «оморячивания». По сложившейся традиции каждому журналисту предложили выпить каспийской воды – это своеобразный символ посвящения в моряки, момент включения в особое сообщество. Пусть даже на короткое время.

Не менее впечатляющим стало посещение учебно-водолазного центра. Его начальник – капитан-лейтенант Руслан Кунаков рассказал, что здесь готовят специалистов самого разного профиля: и боевых пловцов, и технических водолазов, обеспечивающих работу кораблей.

– Обучение включает как тео­рию, так и серьезную практическую подготовку, поскольку работа под водой требует особой выносливости, точности и психологической устойчивости. Водолаз должен быть готов к разным условиям, например, к ограниченной видимости или работе со сложным оборудованием, – рассказал командир.

Журналистам показали виды снаряжения – от аппаратов открытого и замкнутого цикла до шланговых систем. А один из коллег даже решился испытать оборудование на себе, совершив погружение под контролем инструктора. Наблюдая за этим, понимаешь: за каждой такой демонстрацией – годы подготовки и высокий уровень ответственности.

Завершился пресс-тур на плацу десантно-штурмового батальо­на морской пехоты. Здесь проходила церемония прощания с Боевым знаменем части для военнослужащих, завершивших службу. Командование поблагодарило их за добросовестное выполнение воинского долга, отметив вклад в общее дело и пожелав успехов в дальнейшей жизни. Каждому вручили благодарственные письма и памятные подарки.

В этих словах не было формальности, а было уважение. Именно в такие моменты становится ясно: армия – это не только техника, учения и технологии. Это люди, которые учатся, ошибаются, преодолевают трудности, становятся сильнее. Люди, которые каждый день делают свою работу спокойно, без громких заявлений.

Сила системы Военно-морских сил Казахстана – в ее целостности. В том, как соединяются опыт и технологии, традиции и новые подходы. И в том, что за всем этим стоят люди, которые ­действительно готовы взять на себя ответственность за безопас­ность страны на суше, в море и в небе.