На Каспии прошли учения ВМС Казахстана

ВМС
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Дана Аменова
корреспондент

Мероприятие направлено на повышение боеготовности, профессионализма командиров и подразделений тактического звена, проверку их готовности к ведению боевых действий в условиях ассиметричных угроз

Фото: Минобороны

В акватории Каспийского моря прошло учение ВМС Казахстана под руководством генерал-майора Серика Бурамбаева, сообщает Kazpravda.kz 

По данным Минобороны, за его активной фазой наблюдал первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

Учение направлено на повышение боеготовности, профессионализма командиров и подразделений тактического звена, проверку их готовности к ведению боевых действий в условиях ассиметричных угроз.

«Трехэтапное командно-штабное учение включало развертывание пунктов приема мобилизационных ресурсов, практическое траление рекомендованных путей, вход и выход кораблей морского порта Актау, охрану и оборону пунктов базирования и других стратегически важных объектов морской экономической деятельности. Кроме того, был осуществлен досмотр «подозрительного» судна и оказана помощь «аварийному» кораблю», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Там же добавили, что в рамках учения прошли практические стрельбы по морским минам, надводным и воздушным целям. Были выполнены задачи по отражению различными средствами атак «катеров-камикадзе», беспилотных летательных аппаратов и средств воздушного нападения.

Командно-штабное учение способствовало совершенствованию механизмов межведомственного взаимодействия.

#минобороны #учения #Каспий #ВМС

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