Илон Маск объявил об успешном вживлении чипа в мозг человека

В мире
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По словам Маска, это создание его компании будет называться «Телепатия», и его будут устанавливать прежде всего людям с парализованными конечностями

Фото: bbc.com

Миллиардер Илон Маск объявил в собственной соцсети X (бывший Твиттер), что его компания Neuralink впервые успешно вживила беспроводной чип в мозг человека, сообщает Kazpravda.kz со сссылкой на Bbc.com.

По словам Маска, первые результаты работы вживленного устройства многообещающи: оно хорошо определяет нервные импульсы.

Чип в мозгу должен служить связующим звеном между мозгом человека и компьютером, и Neuralink обещает, что он поможет в борьбе и с физическими проблемами, и с психическими расстройствами.

Американские власти выдали компании Маска лицензию на испытания ее чипа на людях в мае прошлого года. Испытания по плану должны продлиться 6 лет.

Согласно описаниям Neuralink, операцию на мозге проводит робот. Он вживляет чип с 1024 датчиками, тончайшими нитями-электродами, которые должны улавливать импульсы, испускаемые нейронами.

Чип с датчиками вживляется в ту область мозга, которая, как пишет Neuralink, контролирует «намерения осуществить движение». Устройство улавливает сигналы мозга и передает их на внешнее устройство, которое их расшифровывает и «понимает», какое движение хочет совершить человек.

Илон Маск в серии твитов в понедельник объявил, что это создание его компании будет называться «Телепатия», и его будут устанавливать прежде всего людям с парализованными конечностями.

- Оно позволит управлять телефоном или компьютером и через них — почти любым устройством просто силой мысли […] Представьте себе, если бы Стивен Хокинг мог коммуницировать быстрее, чем скорость профессиональной машинистки или распорядителя аукциона, — написал Маск, помянув знаменитого британского ученого, который страдал т. н. «боковым амиотрофическим склерозом» и был почти полностью парализован.

#технологии #изобретение #мозг #Илон Маск #человек #чип #Neuralink

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