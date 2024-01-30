Илон Маск сообщил о первом вживлении импланта в мозг человека

В мире
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Нейротехнологическая компания предпринимателя Илона Маска Neuralink 28 января впервые вживила имплант в мозг человека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: freepik.com/author/vecstock

– Первый человек получил имплант Neuralink вчера, восстановление (после операции) проходит хорошо , - написал Маск в X (ранее Twitter).

Отмечается, что по первым данным, показатели работы прибора выглядят многообещающе.

Предприниматель добавил, что первый продукт Neuralink называется Telepathy. Он позволит человеку управлять телефоном и компьютером силой мысли.

– Первыми пользователями станут люди, утратившие контроль над своими конечностями. Представьте, что Стивен Хокинг мог бы выражать свои мысли быстрее, чем скоростной наборщик текста или аукционист. Такова цель, – объяснил миллиардер.

Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 года и занимается разработкой чипов, которые в перспективе можно будет вживлять в человеческий мозг. Бизнесмен считает, что подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли.

#мозг #Илон Маск #чип

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