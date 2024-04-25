Индульгенции для беглых банкиров не будет

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В Мажилисе презентовали проект поправок по вопросам дальнейшей декриминализации экономических правонарушений и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, а также сопутствующие изменения и дополнения в КоАП. Одна из наиболее обсуждаемых норм касается привлечения предпринимателей к уголовной ответственности по налоговым преступлениям.

Как отметил депутат Мажилиса Абзал Куспан, государством принимаются системные и последовательные меры по поддержке бизнес-сообщества. Так, с 2017 года по 12 статьям инициировано смягчение наказания и по 9 – освобож­дение от уголовной ответственности, если преступление совершено впервые и возмещен ущерб, по трем исключена уголовная ответственность и по двум увеличены пороги наступления уголовной ответственности.

– Учитывая риски, приводящие к росту уголовных правонарушений по теневой экономике, законопроектами предусмотрена декриминализация четырех статей Уголовного кодекса (статьи 219, 234, 236 и 241 УК), затрагивающих интересы бизнеса. Предлагаемые поправки государственными органами, НПП «Атамекен» и Администрацией Президента концептуально поддержаны, – сказал Абзал Куспан.

В частности, полной декриминализации подвергаются две статьи Уголовного кодекса. Статья 219 Уголовного кодекса «Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита» по той причине, что данные правонарушения могут квалифицироваться по статьям 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

– Ответственность за аналогичное деяние предусмотрена статьей 233 (получение либо использование кредита, займа с нарушением законодательства РК, неосвоение средств государственного внешнего займа в срок, установленный договором займа) Кодекса об административных правонарушениях. Зачастую категории таких дел прекращаются по основаниям: недобросовестное исполнение обязательств со стороны контрагента; установление фактического приобретения имущества только следственным путем, – пояснил Абзал Куспан.

Также предусмотрена декриминализация статьи 241 Уголовного кодекса (Нарушение законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности).

– Причина декриминализации статьи: уголовная ответственность в разы мягче, чем административная ответственность, предусмотренная в статье 239 Кодекса об административных правонарушениях, – добавил Абзал Куспан.

Частичная декриминализация также коснулась таможенных правонарушений по статьям 234 (Экономическая контрабанда) и 236 (Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин) Уголовного кодекса.

– Поправками предлагается поднять пороги наступления уголовной ответственности, декриминализовав квалифицирующий признак совершения правонарушений в крупном размере, при этом предусмотрев ответственность в статье 551 Кодекса об административных правонарушениях, – добавил Абзал Куспан.

Кроме того, в рамках проекта проработаны дополнительные стимулы по обеспечению прав бизнеса.

Предусмотрен ряд исключений для регистрации дел в сфере налоговых преступлений без акта либо заключения, указывающих на наличие признаков уголовного правонарушения и при обжаловании актов в вышестоящем органе либо в суде, а также при полном добровольном погашении начис­ленных сумм налогов, за исключением случаев, когда начисления произведены по сделкам без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, либо непредоставления декларации.

Также во исполнение поручения Главы государства по дебюрократизации деятельности государственного аппарата учитываются поправки в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

– Я уверен, вносимые законодательные поправки найдут поддерж­ку при их рассмотрении в двух палатах Парламента, – резюмировал Абзал Куспан.

Между тем депутаты Мажилиса встревожились: а не дает ли этот законопроект индульгенцию бег­лым банкирам и их заместителям?

– В нашей стране много беглых банкиров и их заместителей, которые сами себе выдали кредиты и вывели эти активы из банков. Как в данном случае мы будем применять статью 219? Будем декриминализировать? – спросил депутат Аскар Садыков заместителя председателя АФМ Жениса Елемесова.

Представитель АФМ подтвердил, что достаточно часто собственники либо топ-менеджеры банков, выдают кредиты своим же аффилированным компаниям. Однако для таких случаев предусмотрена ответственность в Уголовном кодексе. По его словам, за незаконную выдачу кредита или злоупотребление своим положением в финансовой организации применяется статья 251 УК Казахстана.

– Более того, если эти незаконные действия были совершены с целью присвоить и не вернуть эти кредиты, то в этом случае они привлекаются к уголовной ответственности по факту мошенничества или по факту хищений, растрате и присвоения вверенного имущества, – пояснил Женис Елемесов.

По его словам, статья 219 УК Казахстана, которую хотят декриминализировать, касается только тех, кто обратился за получением кредита и предоставил заведомо искаженные данные о финансовой деятельности или залоговом имуществе, но не преследовал цели присвоить кредит.

– Это те, кто, получив кредиты, хотел их потратить по целевому назначению, но по каким-то обстоятельствам сработали бизнес-риски, и они не смогли эти деньги вернуть. Именно в этой части идет декриминализация, – отметил он.

Депутата Мажилиса Ермурат Бапи в этом контексте опасается, что казахстанцы могут неверно понять суть законопроекта, а потом на Facebook будут «тэгать» депутатов (отмечать пометкой. – Прим. авт.). Мажилисмен заявил, что на них, случается, обрушивается критика граждан после пленарных заседаний, и посоветовал коллегам провести в Интернете более тщательную разъяснительную работу по законопроекту.

От себя добавим, что здесь преж­де всего нужны четкие юридические пояснения. Например, коснется ли декриминализация фермеров, которым банки в принципе неохотно выделяют кредиты? Захочет такой фермер открыть молочную ферму, предоставит банку искаженные данные по залоговому имуществу, а затем начнет нормально работать и выплачивать долги, но в результате наводнения или болезней коровы погибнут и бизнес рухнет? Будет ли на него распространяться декриминализация? Судя по логике законопроекта, именно подобные случаи имеются в виду.