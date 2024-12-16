– Одна из ключевых формул, описывающих подход Казахстана к вопросам меж­этнических отношений, – «единство в многообразии». Годы независимого развития показали успешность выбранного нашей страной курса. В чем, по Вашему мнению, его уникальность?

– Действительно, сегодня единство и согласие в обществе – та социальная «скрепа», которую поддерживает весь народ Казахстана. Мы все понимаем, что это является важным и непременным условием для развития независимого государства. Но хочу обратить внимание: идея «единства в многообразии» появилась не из ниоткуда. Она базируется на ценностях и принципах, уходящих корнями глубоко в историю нашей земли и народа.

Открытость новому, уважение к другим культурам, способность понимать и принимать разные подходы к жизни, искать точки соприкосновения, а не проводить разделительные линии – все это всегда было свойственно казахскому народу. Данный культурный код формировался веками и в момент становления Казахстана как независимого государства предопределил последующий успешный путь его развития.

Вспомним: на заре независимости, когда Казахстан только вставал на ноги как суверенная республика, мировые эксперты предрекали нам судьбу failed state (несостоявшееся государство). И ключевым фактором, на котором строились эти прогнозы, была именно полиэтничность народа, которая всеми внешними наблюдателями воспринималась как потенциальная угроза и большая проблема. Прошло 33 года, и мы видим, насколько далеки те прогнозы от реальности.

Я считаю, что единство и сог­ласие в обществе на самом деле самое естественное для людей состояние. Говоря максимально просто: без единства не будет мира и согласия, не будет ни безопасности, ни экономичес­кого развития, ни возможности самореализации, ни высокого качества жизни.

– Есть ли понимание безальтернативности этой концепции у молодого поколения?

– Я очень рад, что есть. Как человек, плотно работающий именно с молодежной аудиторией, могу сказать: поколение независимости не просто очень хорошо понимает и осознает важность и необходимость нашего единства как нации, общества, граждан одной страны – у него это чувство уже закреплено как что-то совершенно естественное, не поддающееся сомнению. Нам, молодежи, в принципе сложно представить, что может быть как-то иначе.

Еще один очень важный момент: для молодежи, которая родилась в Казахстане после 1991 года, да и, пожалуй, в целом для всех тех, кто родился на этой земле, нет понятия «первой» и «второй» родины. Такое разделение оказывалось уместным для некоторых представителей поколения, стоявшего у истоков АНК в 1990-х годах, так как среди них были люди, которые в силу разных причин переехали в рес­публику из других стран. Да, они прожили здесь большую часть жизни, состоялись, развивались, работали, внесли свой вклад в становление страны, но тем не менее родились не в Казахстане.

Когда мы говорим о наших гражданах сегодня, то вне зависимости от этнической принадлежности у нас у всех одна родина – Казахстан. Это, безусловно, тоже очень важный фактор сплоченности общества.

Да и в целом современной молодежи не свойственно делиться по каким-то признакам – общение с людьми разных культур, взглядов и мировоззрения для них ценный опыт, к которому они стремятся. Молодые люди ищут возможность быть причастными к чему-то большому, к общему делу, ценность которого разделяют. Это мировой тренд. И очень здорово, когда страна способна объединить молодежь внутренней повесткой. У нас она есть: процветание государства, строительство Справедливого Казахстана.

Президент всегда делает акцент на том, что многообразие общест­ва должно быть нашим конкурентным преимуществом, в том числе и на международной арене. Не так много есть государств, которые могут похвастаться такой гармоничной моделью межэтничес­ких отношений, какая есть в Казахстане. Воплощенные на практике – в законодательстве, общественных отношениях, внутренней политике – принципы «единство в многообразии» и «мы разные, мы равные» сыграли в этом непосредственную роль.

– Одна из задач организации «Ассамблея жастары», как я понимаю, состоит в том, чтобы обеспечить дальнейшую преемственность данных принципов. Как ведется эта работа? И насколько молодежь сегодня вовлечена в деятельность АНК?

– Молодежь сегодня – один из основных драйверов Ассамблеи народа Казахстана, это лицо АНК. Молодое поколение включено в работу фактически по всем направлениям – от волонтерства и научно-экспертной деятельности до участия в реформах и преобразованиях.

Молодежь составляет огромную часть актива ассамблеи, многие руководители этнокультурных объединений сегодня – молодые люди. Это очень хорошая тенденция, которая говорит именно о преемственности поколений. А когда у какого-то дела есть те, кто готов его продолжать, значит, дело действительно нужное и у него есть будущее.

АНК на протяжении трех десятилетий повышала свою «добавленную стоимость». Ассамб­лея – это уже давно не только про культурные мероприятия и идео­логию. Она плотно занимается воп­росами развития государственного языка, благотворительности, волонтерства, привлечения инвес­тиций, медиацией, общественной дипломатией, научно-экспертной, просветительской и воспитательной работой. Ассамблея жастары, со своей стороны, ведет ту же работу со своей целевой аудиторией – молодежью.

У нас много традиционных проектов, которые мы реализуем уже не первый год. Например, постоянно расширяем работу по развитию казахского языка и укреплению его статуса как языка межэтнического общения. Есть новые направления, такие как поддержка молодежных инициа­тив в IT, бизнесе. Волонтерство занимает большое место. И через всю нашу многогранную деятельность красной нитью проходит ключевой месседж: мы – единый народ Казахстана, который делает общее дело во благо своей страны и сограждан.

Особое внимание уделяем работе со школьниками. Школьный период для молодого человека – это время, когда он формируется как личность, когда закладывается фундамент его мировоззрения, убеждений и ценностей. Мы активно работаем с президентами школьных парламентов, чтобы они продвигали идеи единства и согласия среди своих сверстников.

В Восточно-Казахстанской области уже долгие годы действует интересный проект школьных ассамблей, позволяющих интегрировать ключевые принципы работы АНК в воспитательную работу, в развитие навыков межкультурной коммуникации. В Павлодаре открываются классы АНК – там проходят уроки истории с акцентом на то, какую роль в жизни общества играют единство и согласие. Возможно, будем эти проекты масштабировать по всей стране.

В целом для молодых людей очень важно, чтобы красивые слова подкреплялись реальными делами и возможностями для них. Я всегда говорю: молодежная организация – это сервисная организация, куда люди приходят с конкретным запросом. И мы стремимся подходить к своему делу максимально прагматично: помогать, направлять, поддерживать. Молодые люди должны чувствовать, что они важны и нужны своей стране, что их проб­лемы и запросы принимаются всерьез. Все это стоит во главе принципов деятельности нашей организации и находит большой отклик у молодежи.

Отмечу, что мы постоянно расширяем географию своего присутствия, большой фокус делаем на работе с молодыми людьми в регионах, особенно в селах и отдаленных населенных пунктах, где наши помощь и поддержка особенно востребованы.

В этом году в рамках поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных на XXXIII сессии АНК в апреле, мы иниции­ровали новый большой проект «Жаңа толқын», в который включено много различных нап­равлений работы. Одно из них – «Школа лидеров», воплощающая в себе ключевые принципы деятельности Ассамб­леи жастары.

Проект нацелен на создание возможностей для всей казахстанской молодежи развивать самые востребованные сегодня soft skills, получать новый опыт, налаживать контакты со сверст­никами по всей стране. В этом году мы выпустили первый поток слушателей. Наша цель – не просто развитие человеческого капитала, но и социализация молодежи, формирование у молодых казахстанцев чувства сопричастности к жизни страны и общества, понимания, что им доступны самые широкие возможности для самореализации вне зависимости от места проживания, социального статуса, материального положения и так далее. Это тот самый принцип «мы разные, мы равные».

– В последние годы вы также активно работаете, так сказать, на внешнем треке. В частности, большая работа идет по линии укрепления сотрудничества с ЮНЕСКО. Для чего это нужно?

– Да, наши контакты с ЮНЕСКО активно развиваются на протяжении уже двух лет. Сейчас наша цель – добиться того, чтобы организация «Ассамблея жастары» была включена в Глобальное молодежное сообщество ЮНЕСКО. Сразу подчеркну: нам это нужно не для галочки, не для статуса, а для расширения возможностей для работы.

Зачастую название этой организации мы слышим в контексте защиты памятников, культурного наследия, но 80 процентов деятельности ЮНЕСКО – развитие межкультурной коммуникации на глобальном уровне, и одним из приоритетных направлений ее деятельности выступает работа с молодежью, способной выстраи­вать культурно-гуманитарные мосты между странами.

Членство в молодежном клубе под эгидой этой организации откроет казахстанцам доступ к многочисленным научным, образовательным, социальным, гуманитарным проектам и прог­раммам (в том числе грантовым), которые ЮНЕСКО реализовывает по всему миру.

Контакты с представителями ЮНЕСКО в Париже показали нам, что с их стороны есть готовность к такого рода сотрудничеству. В этой работе нас очень поддерживает Министерство иностранных дел Казахстана. Мы провели обстоятельный разговор с руководством отдела исследований, этики и инклюзии и входящего в него сектора молодежи. От международных чиновников получили высокую оценку проделанной работе по расширению совместной деятельности. Обсудили и технические детали присоединения нашей организации к сообществу. Думаю, уже в ближайшее время мы сможем с гордостью сказать, что стали первой казахстанской молодежной организацией, получившей высокий статус.

Кроме того, у нас с ЮНЕСКО уже есть договоренность провести в штаб-квартире в Париже презентацию деятельности Ассамблеи народа Казахстана и РОО «Ассамблея жастары», приуроченную к празднованию 30-летия АНК в 2025 году. Будем рассказывать как об опыте Казахстана по построению гармоничных межэтнических отношений, так и о молодежных проектах по линии АНК.

Партнерство с ЮНЕСКО означает расширение горизонтов для казахстанской молодежи, повышение ее глобальной конкурентоспособности, укрепление связей между странами на уровне молодежных контактов.

– Это не только возможнос­ти для молодежи, но и пре­красная презентация страны на международной арене...

– Совершенно верно. Сегодня много говорится об общественной дипломатии, о soft power, и я думаю, что наша молодежь – это очень эффективный проводник общественной дипломатии и формирования имиджа независимого Казахстана за рубежом.

Молодые казахстанцы как сос­тоявшаяся и уверенная в себе часть общества, как носитель наших созидательных ценнос­тей могут и должны вносить серь­езный вклад в продвижение казахстанского опыта, страны на глобальном уровне. Укрепление контактов с ЮНЕСКО будет этому способствовать.

– А насколько тесно общаются и понимают друг друга молодые люди в Центральной Азии?

– Консолидация молодежи Центральной Азии – еще одно направление нашей международной деятельности. Пять стран региона последовательно наращивают торгово-экономическое и политическое сотрудничество, укрепляют межгосударственные связи, но для того чтобы цент­ральноазиатская интеграция продолжалась и была успешной, нужно в том числе развивать гуманитарные контакты, чтобы люди общались, сами стремились к более тесному взаимодействию.

И молодежь просто не может оставаться в стороне от этих процессов, именно мы должны выстраи­вать мосты дружбы между народами. Тем более учитывая тот факт, что молодые люди составляют больше половины населения ЦА. Поэтому для Ассамблеи жастары налаживание молодежных контактов внутри региона – особый приоритет. Есть ряд проектов, которые мы реализуем с этой целью.

В первую очередь это лагерь Jastar Generation, который мы провели в этом году летом в Алма­ты, – там собрались молодежные лидеры, яркие представители молодого поколения из всех пяти стран региона. То, что все они так живо откликнулись на это мероприятие, мы воспринимаем как понимание необходимости той работы, которую делает Ассамблея жастары, как признание авторитета нашей организации и как готовность молодежных сообществ всей Центральной Азии к выстраиванию единого вектора дальнейшей совместной деятельности.

Еще одно важное событие, имевшее место в 2024 году, – подписание Меморандума о сотрудничестве между РОО «Ассамблея жастары» и Союзом молодежи Таджикистана, которое можно назвать историческим и по-свое­му уникальным. Дело в том, что этот документ не просто был подписан в рамках государственного визита Президента Касым-Жомарта

Токаева в Душанбе – он был подписан в присутствии глав двух государств. На таком уровне, как правило, визируются межправительственные договоры и соглашения, и тот факт, что нам выпала такая честь, говорит об огромной поддержке молодежи со стороны высшего руководства наших стран. Мы это понимаем, равно как и всю меру ответственности, которой сопровождается такое внимание.

В целом у Ассамблеи жастары уже подписано много документов с зарубежными партнерами, в том числе из Центральной Азии. За каждым из них стоят большая работа, реальные проекты, молодежные обмены, новые культурно-гуманитарные связи. Кто-то может подумать, что меморандумы, соглашения просто формальность, но это совершенно не так. Они необходимы для того, чтобы работа продолжалась.

– Когда Вы говорите об АНК и Ассамблее жастары на зарубежных площадках, что больше всего интересно собеседникам в нашем казахстанском опыте, накопленном за годы независимости?

– За годы независимости Казахстан выстроил полностью самостоятельный и во многом уникальный вектор развития меж­этнических отношений – этот опыт интересен в первую очередь.

Наша уникальность состоит в том, что на протяжении уже более трех десятков лет Казахстан не отходит от принципа «единство в многообразии». У нас нет конф­ликтов на этнической почве. Нет попыток политизировать сферу межэтнических отношений.

У нас в общественном, политическом, даже в правовом дис­курсе просто отсутствует понятие «диаспора», поскольку оно подразумевает некоторую обособленность представителей различных этносов. Казахстан сумел сохранить целостность общества. При этом наша общеказахстанская культура органично насыщена традициями, обычая­ми, языками, ментальностью самых разных этносов. Мы показываем, что все люди могут мирно жить и развиваться, не теряя своих особенностей и созидая что-то принципиально новое.

Когда мы рассказываем, что в Казахстане живут представители более чем 100 этносов, что ни законы, ни общество не делят людей по их этническому, религиозному или любому другому признаку, что мы сумели объединить людей в единый народ Казахстана, не потеряв в многообразии, – это всех по-хорошему удивляет. Когда кто-то хочет изучить наш опыт, мы всегда готовы делиться им и, со своей стороны, открыты для новых подходов в этой работе.