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Наша героиня – Ирина Назырова – лучше других знает, как важна поддержка, когда ты только вступаешь во взрослую жизнь и выбираешь будущую профессию. Когда-то ее, девушку из рабочего поселка под Жезказганом, вдохновила учительница русского языка и литературы Гульнара Есендаулетова. Педагог так легко, увлекательно и с душой вела уроки, что юная Ирина решила пойти по ее стопам. А теперь она сама, работая в школе, помогает старшеклассникам найти свой профессиональный путь в жизни.

– Сейчас многие ученики выбирают профессию под влиянием родителей, – отмечает замес­титель директора по профильному обучению карагандинской школы-гимназии № 95 Ирина Назырова. – А моя задача – дать им то, что пригодится в жизни, мотивировать их. Старшеклассник, который знает, чего он хочет, будет стремиться к цели и добьется своего.

Ирина Назырова – прирожденный проф­ориентатор. Она подмечает наклонности своих учеников, делает выводы и дает дельные советы тем, кто еще не решил, кем хочет стать. Причем иногда это у нее получается инстинктивно.

– Помню, как однажды во время классного часа я обратилась к ученику, у которого были напряженные отношения с одноклассниками, – рассказывает педагог. – Я ему сказала: «Андрей, ты же будущий спасатель! Тебе надо научиться коммуницировать с окружающими». Не знаю, почему у меня вырвались эти слова, ведь старшеклассник со мной своими планами не делился. Потом на родительском собрании со мной беседовала его мама, а позже я узнала, что парень действительно пошел учиться на спасателя.

Надо сказать, что наша героиня поддерживает связь с полицией, Национальной гвардией и службой гражданской защиты. Представители их ведомственных учебных заведений время от времени приезжают в школу-гимназию № 95 и проводят встречи с учениками. Одна из них – с представителем Академии МВД им. Б. Бейсенова Александром Сасиным – стала судьбоносной для старшеклассницы Анастасии Удаловой. После нее девушка решила стать криминалистом, связав свою жизнь со службой в полиции.

– Через несколько месяцев после той встречи Настя подошла ко мне и сказала, что хочет учиться в Школе юного юриста, открывшейся при Академии МВД, – вспоминает наша героиня. – К тому времени занятия в ней уже начались. Но я договорилась, и мою ученицу взяли. Потом я курировала Анастасию, когда она собирала документы для поступления. Она выдержала все экзамены и стала курсантом. Недавно я ездила в вуз и увидела фотографию своей ученицы на Доске почета. Знаете, мне стало так приятно! Потому что я помогла девушке осуществить ее мечту.

Отмечу, что Ирина Назырова не только педагог-мотиватор, но и человек с активной гражданской позицией. Она занимается общественной работой, помогая и юным, и взрослым жителям Караганды. В частности, возглавляет консультативно-совещательный орган по взаимодействию и партнерству с населением при управлении полиции. Она, можно сказать, наводит мосты между населением и правоохранителями.

– Сейчас в Казахстане внедряется сервисная модель полиции, – продолжает Ирина Назырова. – Стражи порядка нацелены на то, чтобы оказывать качественные услуги населению и решать проблемы в партнерстве с обществом. Я стараюсь делать так, чтобы эта мысль укоренилась в сознании людей. А если говорить о работе с молодежью, то здесь мы делаем упор на республиканский проект «Адал азамат»: воспитываем в детях честность, ответственность, любовь к Родине и нетерпимость к правонарушениям. При этом нужно начинать с себя. Начни здороваться с соседями, наведи порядок во дворе, придерживай дверь, когда выходишь из магазина. Это и будет твой «Адал азамат».

Наша героиня видит свою задачу в популяризации военной службы, что напрямую связано с воспитанием патриотизма. Она в качестве гостя посещает соревнования, военно-патриотические сборы молодежи, а потом рассказывает о них старшеклассникам. И это приносит результаты. Ее ученик решил стать летчиком, поэтому поступает в Военный институт сил воздушной обороны им. Т. Бегельдинова.

А еще Ирина Назырова три года была членом Общественного совета Караганды. За это время она многое узнала в таких далеких от педагогики сферах, как строительство, ремонт дорог и бюджетный процесс. При этом особое внимание общественница уделяла проблемам сферы образования и защите прав детей.

– Некоторые мои коллеги по общественному совету стали депутатами. А я бы не смогла. Я не дипломат. Иногда мне приходилось идти на конфронтацию, убеждая госслужащих выполнять свои обязанности, – рассуждает Ирина Назырова. – Мне хочется быть полезной людям. Я в первую очередь педагог. Самое важное для меня – это дети, которые взрослеют, выбирают профессию, в них я вижу результат своего труда.