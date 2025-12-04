Перед школьниками выступил опер­уполномоченный по особо важным делам организационно-контроль­ного управления департамента экономических расследований по области Жетысу подполковник Алибек Избасаров. Он подчеркнул, что борьба с коррупцией является задачей государственной важности, ведь это явление наносит серьезный ущерб развитию страны, тормозит экономический рост и разрушает моральные устои общества. В ходе беседы спикер подробно остановился на актуальных для молодежи темах – дропах, лудомании, онлайн-казино и наркобизнесе, сопроводив рассказ показом тематических видеороликов.

Педагог лицея Думан Кунафин и заведующая библиотекой лицея Лаура Серикова отметили, что подобные встречи имеют большое воспитательное значение. По их словам, важно с ранних лет прививать молодежи чувство гражданской ответственности, формировать уважение к закону и понимание того, что честность, трудолюбие и справедливость – главные качества современного гражданина.

Завершилось мероприятие знакомством школьников с книжной выс­тавкой «Коррупция – болезнь века», которую представила библиотекарь Аяна Отеули. На выставке были продемонстрированы научные и учебные издания, посвященные проблеме противодействия коррупции.