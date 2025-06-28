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Малые формы – большие смыслы

Свою профессию Елена Брусиловская сравнивает с актерством и объяс­няет, почему:

– Как актер не может существовать без обратной связи с залом, так и журналист будет работать вхолостую, если не получит отклик у своих читателей, слушателей, зрителей. Мы же пишем не в пустое пространство, а для людей – чтобы быть им полезными, заряжать заинтересованностью, пониманием существенного и важного.

Елена Федоровна точно знает, о чем говорит. Вся ее сознательная жизнь связана со СМИ: радио, телевидение, новостное агентство, печатная периодика, а трудовая биография захватила советский период и продолжается до сих пор – в расцвет неформатной журналистики. И она уверена: в корреспондентском ремесле нет более или менее значительных позиций – от репортера-информационщика требуется то же, что от публициста-аналитика.

– Даже самой небольшой заметкой нужно заинтересовать читателя, вызвать хоть какое-то движение души, не говоря уже о больших формах – очерке, интервью или статье. Без этих мостов коммуникации и взаимопонимания журналистика не может существовать, – считает известный журналист.

В этом месте наш разговор логичным образом переходит к, пожалуй, главной на сегодня теме для масс-медиа: новым отношениям новостной индустрии и потребителей ее продукции. Вместе мы вспоминаем времена, когда читатели буквально засыпали редакции письмами: требовали разобраться с несправедливостью, наказать виновных и спасти невиновных, просили помощи. Эта связь была настолько тесной, что в каж­дой редакции, независимо от размера и уровня СМИ, обязательно был отдел писем, там обычно и собирались мешки с читательской корреспонденцией.

– Да, теперь в редакции почти не пишут и редко звонят. Наверное, потому что раньше печатное слово имело другой вес, оно действительно было оружием. Читатель точно знал: написанное в газете не останется без внимания – с плохим разберутся, хорошее отметят. И чиновники очень боялись критики в газете – понимали, реакция обязательно последует, – рассказывает о не таком уж далеком прошлом Елена Федоровна.

Другие времена, иные нравы

В энергичные 90-е, когда ее пригласили в еженедельник «Аргументы и факты», только что зашедший на рынок Казахстана, пресса работала как скорая помощь. Время кризисов, инфляции, разгула преступности и социального шока многих поставило на грань выживания, и нередко спасать людей из отчаянного положения приходилось журналистам.

– Кому-то помогали лечь в больницу, кому-то – найти крышу над головой, получить лекарство, выбить пособие, – продолжает Елена Федоровна. – В то время авторитет средств массовой информации был на высоте. Помню, представителей редакции вместе с авторами жалоб в газету приглашали в кабинеты чиновников, и мы вместе разбирались в проблеме, пытались найти ее решение.

В том, что сегодня редакционные коллективы не работают по принципу пожарных бригад, много социального позитива. Сегодня любой гражданин, используя современные средства коммуникации, может напрямую обращаться в самые разные инстанции.

– Что там говорить, поменялось все информационное поле, появились разные интернет-площадки, блогосфера, и живая связь между теми, кто производит информацию, и теми, кто ею пользуется, больше отошла в сферу интерактива. Многие газеты перешли в онлайн-формат, в том числе затем, чтобы остаться на короткой дистанции со своими читателями, – продолжает наша собеседница.

Все это – естественные процессы для новой цифровой реальности. Однако Елена Федоровна считает: происходящее на рынке масс-медиа не означает, что традиционную журналистику перестал интересовать простой человек с его нуждами и потребностями, и виртуальный пиар не так уж опасен для классического, профессионального ньюсмейкерства.

– Меня не пугает, что нам приходится делить информпространство с блогерами и интернет-СМИ, – признается Елена Федоровна. – Я, как филолог и журналист, начинавший карьеру на радио, больше обращаю внимание на то, как подается информация, какого она сорта. Отталкивает не только ненормативная лексика – даже языковая неграмотность настораживает. А поскольку у такого продукта немало пот­ребителей, приходится задумываться об уровне воспитания и грамотности всего общества. Уж извините, не я это придумала, но есть такое определение для блогерства – «планктонная культура», и, например, мне очень не хочется быть ее частью. Хотя нисколько не принижаю роль грамотных и ответственных блогеров. Вот за ними – будущее интернет-журналистики.

Толерантная и умная

Профессионализм, как с грустью отмечает мастер слова Брусиловская, стал сильно истощаться, в журналистике в том числе, в традиционной профессио­нальной – тоже.

– Мне кажется, это происходит потому, что корреспонденты часто не понимают, о чем им нужно рассказывать, – размышляет Елена Федоровна. – Вспомните, раньше благодаря новостным передачам мы знали, как растет хлеб, где и что производят, чему учат детей – в общем, чем живет страна. А теперь какие главные новости: убили, наехали, сгорели... Что мы от них получаем? Я убеждена, журналистика – это пропаганда. И напрасно это слово сделали ругательным, на самом деле она позволяет четко определить общественно значимые приоритеты, выбрать и следовать своим ценностям.

Елена Федоровна уверена: как бы ни менялось информационное пространство, роль СМИ, альтернативных в том числе, остается прежней – помощь обществу и государству в их развитии.

– СМИ должны поднимать важные социальные темы, показывать, что на нашем пути получается, а что нет, и конструктивно критиковать, – заключает Елена Федоровна. – Журналистика должна бередить раны общества, но делать это со всей ответственностью. Как? Очень просто: не лгать, быть беспристрастным, уважать людей, ради которых работаешь, уметь оценить последствия каждого сказанного слова. Журналистика не должна быть агрессивной. Повторюсь: слово – это оружие, им нужно пользоваться с большой осторожностью, чтобы не нарушить сегодняшний хрупкий мир. Никогда еще вражда не делала общест­во счастливым.