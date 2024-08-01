Итоги полугодия: ключевые показатели в сельском хозяйстве

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Валовая продукция сельского хозяйства Республики Казахстан в первой половине 2024 года достигла 1,6 трлн тенге. Этот рост обусловлен увеличением производства в животноводстве на 3,5% и в растениеводстве на 3%.

Производство мяса в живом весе выросло на 4,1%, достигнув 878,7 тыс. тонн. Производство молока увеличилось на 4,8%, составив 1,7 млн тонн, а производство куриных яиц выросло на 0,3% до 2,1 млрд штук. В разрезе областей наиболее высокие темпы роста наблюдаются в Туркестанской, Костанайской, Алматинской, Павлодарской, Жамбылской, Кызылординской и Атырауской областях.

Также в первом полугодии отмечен рост производства сыра и творога – на 16,8%, переработанного риса – на 11%, растительного масла – на 9,3%, кисломолочной продукции – на 5,6%.

В растениеводстве объем валового выпуска составил 72 млрд тенге, что на 3% больше по сравнению с прошлым годом. Основной вклад в рост внесло производство ранних овощных и зерновых культур.

Кроме того, объем инвестиций в основной капитал в производстве продуктов питания увеличился на 5,4%, составив 68,7 млрд тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Министерство сельского хозяйства реализует ряд стратегических мер, направленных на повышение эффективности аграрного сектора и улучшение условий для агробизнеса.

Завершена работа по приведению статистики в животноводстве в соответствие с реальной картиной, аналогичная работа продолжается в растениеводстве. В результате совместной работы с Бюро национальной статистики и акиматами областей было списано 2 млн голов скота и 3 млн тонн молока. Эти релевантные данные позволят улучшить качество планирования и принятия решений по регулированию внутреннего рынка.

Впервые общий объем кредитования весенне-полевых и уборочных работ доведен до 580 млрд тенге. В дополнение к имеющимся на начало года 180 млрд тенге льготного финансирования, правительство обеспечило привлечение дополнительных 400 млрд тенге для кредитования фермеров под 5% годовых. Это решает ключевую проблему отрасли – недофинансированность. Достаточное количество льготных заемных средств позволит аграриям соблюдать технологии для получения высоких урожаев.

Для упрощения получения займов был привлечен еще один канал финансирования – Социально-предпринимательские корпорации регионов. Благодаря более гибкой залоговой политике и удобству подачи заявок, этот канал стал востребованным среди заемщиков. Шесть областей заложили 65 млрд тенге на льготное кредитование весенне-полевых и уборочных работ через СПК.

Для решения проблемы дефицита залогов, особенно из-за пролонгации кредитов прошлого года, введен механизм гарантирования займов через фонд «Даму». Этот механизм позволяет покрыть гарантией до 85% от суммы займа.

С марта 2024 года по поручению Главы государства внедрен механизм авансового субсидирования отечественных удобрений. Это новый стимулирующий механизм, при котором аграрии заранее обеспечиваются удешевленными отечественными удобрениями. Норма субсидий в рамках этого механизма увеличена с 50% до 60%. В результате спрос на отечественные удобрения резко вырос: если в прошлом году было внесено 676 тыс. тонн, то в этом году запланировано внесение 1,5 млн тонн, из которых уже приобретено 1,1 млн тонн.

Еще одним важным фактором повышения урожайности является использование качественных семян. В 2024 году процент использования элитных сортов возрос до 9%, что на 1,9% выше по сравнению с 2023 годом.

Для системного решения проблем семеноводства в Казахстане принят Комплексный план по развитию селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур на 2024-2028 годы. Этот план включает меры по совершенствованию законодательной базы в области селекции и семеноводства, переводу аграрной науки на современные методы исследовательской деятельности и обновлению образовательных программ.

Документ предусматривает укрепление материально-технической базы аграрной науки и субъектов селекции и семеноводства, а также создание эффективной системы семеноводства. На реализацию Плана выделено 63,4 млрд тенге.

Введены меры по привлечению дополнительных 100 млрд тенге для АО «КазАгроФинанс» с целью предоставления сельскохозяйственной техники в лизинг под 5% годовых. Из запланированных средств уже освоено 32,2 млрд тенге, а общий объем финансирования будет доведен до 450 млрд тенге.

Министерством сельского хозяйства внедрен механизм прямого субсидирования ставок вознаграждения финансовых институтов для кредитования субъектов агропромышленного комплекса по ставке 5% годовых. Этот механизм позволяет получать субсидии без необходимости подачи документов со стороны заемщиков. На данный момент он применяется для кредитования весенне-полевых и уборочных работ.

Внедрение принципа прямого субсидирования распространилось и на услуги по подаче воды. Теперь возмещение затрат на приобретение услуг по подаче поливной воды осуществляется напрямую вододателям через механизм переводных заявок. Это позволяет товаропроизводителям получать услуги по подаче поливной воды по сниженной стоимости, без необходимости ожидания субсидий и последующей оплаты вододателям разницы после их получения. Прямое субсидирование также снижает коррупционные риски в отрасли.

Кроме того, предусмотрено увеличение нормативов в инвестиционном субсидировании для внедрения водосберегающих технологий. Доля возмещения затрат на приобретение водосберегающих технологий, а также на создание и расширение инфраструктуры для забора и подачи воды, увеличена с 50% до 80% за счет средств местных бюджетов.

Еще одна мера – привлечение средств для кредитования инфраструктурных проектов по опыту Северо-Казахстанской области. Механизм включает льготное кредитование через социально-предпринимательские корпорации под 2,5%. Начато финансирование 65 молочно-товарных ферм на сумму 100 млрд тенге, что обеспечит дополнительное производство 373 тыс. тонн молока в год.

По поручению Главы государства с 2024 года программа охватывает больше направлений. Теперь, помимо молочно-товарных ферм, орошения, овощехранилищ и птицефабрик, будут финансироваться еще 8 направлений, включая мясное животноводство, фруктохранилища, промышленные теплицы, предприятия по глубокой переработке сельхозпродукции и племенные репродукторы в птицеводстве.

Правительство одобрило Комплексный план по развитию переработки до 2028 года, чтобы довести долю переработанной продукции до 70% от выпускаемого сырья. На его реализацию планируется направить 372 млрд тенге, из которых 150 млрд тенге пойдут на инвестиции и 222 млрд тенге на оборотные средства.

Для повышения эффективности субсидирования сельского хозяйства внедряются встречные обязательства для агробизнеса, направленные на увеличение объема валовой продукции.