Известный европейский шоколатье создал десерт «Жұмбақтас»

Туризм,Гастрономия
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Дана Аменова
корреспондент

Мёд с местной пасеки вошёл в финальную рецептуру сладкого лакомства

Фото: Kazakh Tourism

Казахстанские предприниматели, удостоенные «Знака качества», популяризируют принципы осознанного туризма и бережного отношения к природным достопримечательностям страны. Новая гастрономическая инициатива посвящена одному из символов Щучинско-Боровской курортной зоны — скале «Жумбактас», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на нацкомпанию Kazakh Tourism

Над созданием эксклюзивного десерта работал один из известных шоколатье и чемпион Европы по кондитерскому искусству Ханс Овандо.

Инициатор проекта Дана Канапина вместе с Хансом Овандо еще в 2024 году посетили Боровое, чтобы лично познакомиться с историей скалы «Жұмбақтас», пообщаться с местными жителями и изучить локальные ингредиенты.

Один из них – мёд с местной пасеки, который вошёл в финальную рецептуру десерта «Жумбактас».

Ее супруг, сооснователь сети кондитерских Аскар Канапин вспоминает, что создавая десерт «Жұмбақтас», они хотели не просто передать вкус, но и вдохновить больше людей узнать о красоте Борового. Важно, чтобы любовь к таким местам рождала желание сохранять их для будущих поколений и развивать культуру осознанного туризма.

#Kazakh Tourism #десерт #Жұмбақтас #шоколатье

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