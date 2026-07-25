Новый центр для научных проектов

Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В Казахском национальном аграрном исследовательском университете (KazNARU) состоялось торжест­венное открытие Center for One Health Research, созданного при Национальной академии наук при Президенте РК в сотрудничестве с Китайской академией наук. В мероприятии приняли участие глава НАН РК Ахылбек Куришбаев, академик Китайской академии наук Гао Фу, вице-президент Чжэцзянского университета Ли Сяомин, а также руководители ведущих научных организаций Казах­стана и Китая.

Фото взято с сайта НАН РК

Международный научный центр создан для продвижения глобальной концепции «Единое здоровье» (One Health) и представляет собой ключевую платформу для передовых казахстанско-китайских исследований в области биологической и продовольственной безопасности. Основные направления работы включают микробиологию, ветеринарную медицину, общест­венное здравоохранение, а также борьбу с инфекционными заболеваниями и устойчивостью к противомикробным препаратам. Деятельность Center for One Health Research позволит сформировать современную научную инфраструктуру, направленную на разработку эффективных решений глобальных вызовов в сфере здоровья человека, животных и окружающей среды.

– Мы надеемся на успешное сотрудничество в борьбе с рядом опасных заболеваний, а также различных аллергий, связанных с сельским хозяйством и пищевыми продуктами. Это важная проблема, с которой сталкивается весь мир. Для их лечения нужны вакцины и медикаменты, – отметил академик Гао Фу.

В ходе мероприятия была открыта Лаборатория имени академика Гао Фу. В Китае он возглавлял Центр по контролю и профилактике заболеваний, кроме того, работал в команде, изолировавшей коронавирус SARS-CoV-2 и секвенировавшей его геном. Новая лаборатория, состоящая из трех отделений, оснащена передовым оборудованием. Она станет важной научной площадкой для реализации совместных проектов, исследований в области биологической безопасности и микробиологии, а также развития научного сотрудничества Казахстана и Китая. В исследованиях будут заняты около ста специалистов, ученые KazNARU, представители других научных учреждений, магистранты.

– В ближайшее время планируется реализация крупного проекта, который объединит научный потенциал не только нашего университета. При поддержке Национальной академии наук к работе подключатся несколько исследовательских институтов, а также зарубежные партнеры, в том числе из Китая. В лабораториях мы займемся совместной разработкой вакцин, способных положительно повлиять на экономику страны. Кроме того, в специальной индустриальной зоне планируется открытие завода по производству отечественных вакцин и других препаратов, – сказал первый проректор KazNARU Примкул Ибрагимов, добавив, что на базе исследовательского центра будет вестись подготовка кадров.

В рамках мероприятия также состоялось подписание четырехстороннего Меморандума о сотрудничестве между Нацио­нальной академией наук при Президенте РК, Институтом микробиологии Китайской академии наук, Чжэцзянским университетом и KazNARU.

#сотрудничество #KazNARU #НАН РК #Center for One Health Research

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