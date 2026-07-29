Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау

В Актау завершилось первенство регионального командования «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан по кинологическому многоборью. В течение нескольких дней за звание сильнейших боролись 18 служебных собак и их наставников, представлявших шесть воинских частей из Актау, Атырау, Актобе, Уральска и Жанаозена, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Соревнования прошли на базе кинологического городка воинской части 6656. Программа включала выполнение задач, максимально приближенных к реальным условиям служебной деятельности: поиск человека, обнаружение спрятанных предметов, наркотических средств и взрывчатых веществ, задержание условного нарушителя, а также демонстрацию навыков общей дрессировки. Судейская коллегия оценивала как подготовку служебных собак, так и профессиональное мастерство кинологов.

По словам начальника кинологической службы регионального командования «Батыс» Национальной гвардии РК Максима Попова, борьба за первое место была напряженной до самого завершения соревнований.

«Последние три дня команды актауской и атырауской воинских частей шли практически на равных. Победителя определили всего 10 баллов», — отметил он.

По итогам командного зачета победу одержал кинологический расчет воинской части 6656 города Актау. Второе место заняла команда воинской части 5546 из Атырау. Замкнули тройку призеров кинологи воинской части 5517 из Уральска.

Проведение подобных соревнований способствует повышению уровня профессиональной подготовки специалистов-кинологов, совершенствованию навыков применения служебных собак и обмену передовым опытом между подразделениями Национальной гвардии.