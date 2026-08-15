Модернизация во имя талантов из глубинки

Республиканская казахская специализированная музыкальная школа им. А. Жубанова готовится к реконструкции, которая продлится до конца 2028 года
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