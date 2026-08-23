Постановление Центральной избирательной комиссии РК О регистрации депутатов Курултая Республики Казахстан, избранных 23 августа 2026 года

Выборы

В соответствии со статьями 12, 45, 46, 98 и пунктом 5 статьи 97-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Курултая Республики Казахстан:

1) по партийному списку Демократической партии Казахстана «Ак жол»:

Ахметжаев Даурен Хайруллаевич

Бибаев Бактыбек Сальбекович

Еспаева Дания Мадиевна

Кожахметов Асылхан Тулеббергенович

Ли Юрий Виссарионович

Нуралдинов Олжас Ельтайулы

Шынасилова Мейраш

Юсупов Ермеккалий Тулепкалиевич

 

2) по партийному списку партии «Ауыл»:

Айтуганов Кайрат Капарович

Байманов Шахмардан Аскарович

Бегалиева Захира Онгарбаевна

Егізбаев Серік Рахметоллаұлы

Иргибаев Мурат Саматович

Каджибекова Ажар Елемесовна

Киян Владимир Сергеевич

Мухаметов Алмас Ерекұлы

Райханова Динара Куанышевна

Токсеитова Рабига Альбековна

 

3) по партийному списку партии «Әділет»:

Авершин Константин Викторович

Адаев Ербол Дәненович

Адамбек Кендебай Сарыбайұлы

Адамбеков Тилектес Серикбайулы

Аймагамбетов Асхат Канатович

Аймаганова Айжан Талгатовна

Алтай Абай

Амантай Жаркынбек

Атабаева Гульзира Нуржановна

Атамкулова Гулназ Турехановна

Ахмедиев Дархан Мейрамулы

Абдикешов Алмат Жанболатович

Алимкулов Бекжан Мухидинұлы

Амиргалиев Мадияр Орынтаевич

Ашимжанов Жанарбек Садыканович

Ашимова Аяужан Турсынбековна

Баденова Асель Жанбулатовна

Базенов Айрат Базенович

Байбеков Шалкар Заманбекович

Байсакова Зулфия Мухамедбековна

Бақытбекұлы Нұркен

Балташева Айнагуль Кыдырбаевна

Басин Вадим Борисович

Батырбеков Эрлан Гадлетович

Башимов Марат Советович

Баялышбаев Елдос Кайыркенович

Бекназаров Нурлан Кудиярович

Беркимбаев Берик Серикович

Больгерт Евгений Андреевич

Буршаков Сатыбалды Ересович

Годунова Наталья Николаевна

Данағұлов Ербол Жеткергенұлы

Данбаева Жулдыз Сейткамзиновна

Данилов Александр Сергеевич

Дәдебай Айбек Арқабайұлы

Ділдәбек Дидарбек Жұмағалиұлы

Дулатбеков Нурлан Орынбасарович

Джамалов Бауыржан Салдарович

Джаманкулова Карлыгаш Калибековна

Джансенгиров Арман Серикович

Елеусизова Бота Сериковна

Ералиев Бегалы Ералиевич

Ералиев Магжан Абзалович

Ергешбек Нұрсадық

Ерназар Шынасыл Жеңісұлы

Есимханов Сунгат Куатович

Жукебаев Алмат Отаубаевич

Жылкыбаева Ляззат Ауесхановна

Закиева Динара Болатовна

Имашева Снежанна Валерьевна

Искандерова Ақерке Нұрғалиқызы

Каринова Шолпан Танаткызы

Кәрібек Дәулет Жамаубайұлы

Кемалов Мейрамбай Тамабаевич

Кузиева Замира Закиржановна

Кучинская Юлия Владимировна

Калыков Арман Кобыландынович

Қамзабекұлы Дихан

Карабасова Лаура Чапаевна

Кожаев Марат Шадетханович

Кожаниязов Серик Салаватович

Кожахметова Лаззат Таймыровна

Маралов Дәурен Әділмырзаұлы

Медеуова Дана Теміртайқызы

Мұсылманбек Ерқанат Серікұлы

Мухамбедиев Муратбек Кайрсапиевич

Наимбекова Айжан Избасхановна

Нарымбетов Бахадыр Мадалиевич

Нахбаева Гүлісхан Сайфулинқызы

Ниязалиев Нуржан Ауезович

Нургалиев Ербол Жолдаспекович

Нурмухамедов Бурихан Жолбарисович

Оспанбеков Амирбек Канатбекович

Оспанов Шота Сабитбекович

Перепечина Ольга Валентиновна

Петров Константин Викторович

Пономарев Сергей Михайлович

Пулатов Шерзод Аббозович

Рамазанова Наталья Сергеевна

Рожин Максим Николаевич

Рымжанов Мади Рысбекович

Савельева Татьяна Михайловна

Сагинов Замир Садыкович

Сайыр Ерлан Бияхметұлы

Сарым Айдос Әміроллаұлы

Себасов Марат Бакбергенович

Семидоцких Елена Александровна

Скакова Айжан Амангельдиевна

Смышляева Екатерина Васильевна

Сулаймонова Русана Руслановна

Сүгірбай Аят Исатайұлы

Сулейменова Айсулу Канатовна

Талаева Таттыгуль Жаксыбаевна

Тамабек Әбілхайыр Ғалымұлы

Темербаева Айжан Маратовна

Тен Ирина Сергеевна

Теңізбаев Нұрбақыт Молдахметұлы

Теренченко Илья Сергеевич

Тлемисов Турарбек Тлемисович

Тоқтамұрат Армангүл

Тоқшалық Ерлан Бейсенұлы

Толыбаев Нурлан Алишерович

Урисбаев Аббат Жангирханович

Хаирова Асель Ануаровна

Хайруллиев Мұса Қарашаұлы

Хайруллин Арман Габидуллаевич

Шапак Унзила

Шаталов Никита Сергеевич

Шибутов Марат Максумович

Щербаков Станислав Александрович

 

4) по партийному списку Общенациональной социал-демократической партии:

Акылбай Арман Серікұлы

Камалова Нурайнаш Балтабаевна

Кульмагамбетов Аслан Мухтарович

Ли Лариса Юрьевна

Насибулов Максут Бейбитұлы

Рахимжанов Асхат Нурмагамбетович

Сагандыкова Ажар Бахитовна

Сайлаубай Наурыз Саятович

 

5) по партийному списку партии «Respublica»:

Айткулов Бекжан Бахтыбекович

Идрисов Руслан Рашитович

Касымбаев Мейрхат Мейрамханович

Куспеков Олжас Хайроллаевич

Наумова Динара Рустамовна

Смолякова Екатерина Сергеевна

Тау Нургул

Хасенов Махамбет Кабдулкаирович

Ходжаназаров Айдарбек Асанович

 

2. Вручить зарегистрированным депутатам Курултая Республики Казахстан удостоверения и нагрудные знаки.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан 
Н. Абдиров

Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
Ш. Утемисов

город Астана

27 августа 2026 года

№ 49⁄85

#выборы #ЦИК #постановление #курултай

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