Комфортный отдых без ущерба для природы

Как сообщили в природоохранном учреждении, здесь разработали концепцию развития экотуризма, предусматривающую поэтапное развитие инфраструктуры без ущерба для местной альпийской природы. Особо охраняемая территория – достояние страны. Вместе с российским Катунским заповедником она входит в крупный трансграничный резерват «Большой Алтай» и знаменита горными хребтами, водопадами, целебными источниками, историческими памятниками под открытым небом, археологичес­ким наследием. Если в 2024 году парк посетили 10,8 тыс. гостей, то в 2025-м – больше 26 тыс.

В рамках концепции выбран ряд площадок для передачи инвесторам в долгосрочную аренду. В частности, в Берельском, Урыльском и Рахмановском филиалах предложены участки от двух до пяти гектаров при условии инвестиций из расчета не менее 1 млрд тенге на один гектар. Кроме того, предполагается, что будущие арендаторы вложатся в обновление линий электропередачи и дорог. В идеале изумительные по красоте места должны получить современные комплексы из отелей, экоотелей, глэмпингов, ресторанов, оздоровительных центров, в том числе пантолечебниц. Плюс всю коммунальную инфраструктуру, включая локальные системы водоотведения и очистки.

Концепция уже получила поддержку Министерства экологии и природных ресурсов. Местным исполнительным органам предложили льготный заем под 3% годовых сроком до 15 лет на строительство полигона твердых бытовых отходов. «Пилотом» станет Катон-Карагайский район, следом полигоны построят в туристически перспективных Курчумском, Маркакольском райо­нах, а также районе Самар. Руководство Восточного Казах­стана уверено, что инвестпредложения нацпарка найдут отклик у ведущих промышленных компаний региона.