Высокий дар призвания

Художник из Атырау реализует проект, который станет своеобразным мостом между прошлым и настоящим
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После старта агитации в электоральном рейтинге партий произошли изменения
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