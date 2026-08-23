Высокий дар призвания

В ряды Союза художников Бактыгерей Телеубай вступил еще в советские годы. Сегодня мастер кисти работает над проектом, направленным на сохранение и популяризацию многовековой истории казахского народа. Его мечта – создать мемориальный комплекс, который будет носить название «Ер түркіден – еркін ұрпаққа Аманат».

Как рассказывает Бактыгерей Телеубай, историю родной земли он изучает с юности:

– У меня дома целая библиотека, и прежде чем творить, я должен изучить определенную тему, направление, предысторию, потому что очень важно знать свои корни. До современного поколения историю лучше всего донести через комплекс монументальных памятников, где будут отражены ценности и традиции казахского народа, его материальная и духовная культура. Особое внимание важно уделять языку, древнетюркской истории, археологическим памятникам, а также письменным источникам, вплоть до трудов отца истории – Геродота. В мемориальном комплексе должны быть использованы элементы древнетюркской символики, мифологические образы животных, а также рунические письмена, переведенные на казахский язык. Центральным объектом должен стать голубой купол с изображением национального герба и орла, а в центре будет сакральный тайказан, символизирующий культурное наследие. Это не только материальный памятник, но и символ единства, достатка и процветания.

Архитектурные решения комплекса, который художник разработал самостоятельно, основаны на исследованиях московского историка Мурата Аджи. Купол будет иметь четыре входа с особыми ритуальными акцентами: восточный вход символизирует поклонение Солнцу, западный и южный – поклонение Земле и Воде, северный – духам предков. Внутри комплекса, стены которого украсят казахские пословицы и мудрые слова аксакалов, можно проводить множество мероприятий – от Наурыза и Көрісу до выставок ремесленников. По словам Бактыгерея Телеубая, реализация проекта позволит молодому поколению лучше понять историю и культурное наследие казахского народа, укрепить чувство патриотизма, уважение к национальным традициям и духовным ценностям.

Эту идею мастер вынашивал долго, а шел к ней практически всю свою жизнь. Его путь в искусство начался в далеком 1973 году, когда он окончил Алматинское художественное училище им. Гоголя. В 1991–1995 годах Бактыгерей Телеубай руководил Атырауским филиалом союза художников Казахстана. За годы творческой деятельности им созданы портреты Курмангазы, ханов Абулхаира, Бокея и Жангира, султана Бейбарыса, Исатая Тайманулы, Махамбета Утемисулы, Дины Нурпеисовой. Работы художника хранятся в музеях Казахстана и в частных коллекциях в Англии, США, Турции и Канаде.

Особое место в творчестве Бактыгерея Телеубая занимают монументальное искусство, плетение циновок и создание гобеленов.

– Скульптурами я заинтересовался еще во время своей работы в Белоруссии на заводе по изготовлению витражей. Но сейчас этот вид искусства не очень востребован, заказов практически нет. Между тем монументальные скульптуры, по моему мнению, смогли бы выразительно украсить город. Плетением же я начал заниматься под влиянием работ кыргызских мастеров. Хочу заметить, что Кыргызстан сегодня – лидер в Центральной Азии по работе с деревом, металлом, шерстью, войлоком и, конечно, по плетению. В то же время за последние годы и в нашей стране появилось немало сильных мастеров. Искусство вышивания получило новое развитие благодаря казахам из Монголии. Это неотъемлемая часть культурного наследия нашего народа, и нельзя не радоваться тому, что его традиции бережно сохраняются. Вообще весь инвентарь, все, из чего состоит юрта, – это произведения искусства. Казахи в Монголии по сей день пользуются юртами в повседневном быту, а у нас зачастую устанавливаются на площадях только в Наурыз, – делится мыслями Бактыгерей Телеубай.

Когда изучаешь труды художника, понимаешь, что культура – это не абстрактное понятие, а живой организм, который растет и развивается. Через картины, скульптуры, архитектурные проекты художник не просто фиксирует прошлое, он оживляет его, приглашая каждого стать хранителем народной памяти и вдохновителем будущего.

Не каждому человеку дан такой талант. Научиться рисовать, постигнуть законы композиции и пластики, освоить технику смешивания красок, правильно подобрать кисти и бумагу, наверное, сумеет любой из нас. Достаточно лишь приложить определенные усилия. Но вот создать то, что заставит тысячи людей обсуждать твое творение, – это все-таки высокий дар.