Песни, которые не стареют

Они просто живут рядом с нами: в памяти старших и голосах молодых, на больших концертных сценах и семейных праздниках, в тихих домашних вечерах. Стоит зазвучать первым тактам – и сердце уже узнает что-то родное, близкое, давно знакомое.

Композитора не стало в 1992 году. В том же году в Шымкенте состоялся первый респуб­ликанский конкурс его имени. Получилось символично: завершалась земная дорога композитора и одновременно начиналась новая жизнь его песен, уже в голосах других исполнителей.

Так более трех десятилетий назад родилась традиция, которая со временем выросла в международный фестиваль «Менің Қазақстаным».

Начало 1990-х сегодня кажется почти другой эпохой. Казахстан только обретал независимость, все вокруг менялось – привычный уклад, общественная жизнь, культурное пространство. Время было непростым, но именно в такие периоды особенно остро ощущается потребность в том, что способно объединить людей. Песня оказалась одним из таких связующих начал.

Инициатором проведения конкурса в Шымкенте стал тогдашний аким города Амалбек Тшанов. Это было не просто соревнование вокалистов. Скорее это был разговор народа со своим композитором, которого уже не было рядом. В его песнях люди узнавали себя – свою молодость, любовь, надежду, родную землю. И потому каждая новая интерпретация становилась не столько попыткой превзойти другого исполнителя, сколько желанием еще раз прикоснуться к музыке Шамши.

Любопытная деталь сохранилась в истории самого первого конкурса: главным призом был... живой верблюд. Сегодня это звучит почти как легенда, но это факт. Спустя годы масштаб изменился: в 2010 году Гран-при международного фестиваля уже составлял миллион тенге.

От верблюда до миллиона тенге – разница огромная. Но, пожалуй, важнее другое: за эти годы выросло не только материальное выражение главного приза, вырос сам конкурс.

Песенная эстафета постепенно вышла за пределы Шымкента. Конкурсные площадки менялись: фестиваль проходил в Таразе, Астане, Усть-Каменогорске. Наверное, невозможно рассказать об истории конкурса и не задаться вопросом: почему именно музыка Калдаякова оказалась настолько долговечной?

Ответ, скорее всего, не в сложных музыкальных формулах. Шамши умел говорить с человеком без посредников. Его мелодии легко запоминаются, но за этой простотой – большая эмоциональная глубина. В них есть любовь и ожидание, радость и печаль, юность и ностальгия, нежность к родной земле.

Он писал о том, что знакомо каждому, поэтому его песни не требуют специальной подготовки. Их можно услышать впервые и почувствовать, будто знаешь их давно. Его творчество стало частью культурной памяти нескольких поколений.

Особая судьба сложилась у пес­ни «Менің Қазақстаным» на слова Жумекена Нажимеденова. Соз­данная еще в советские годы, она стала одной из самых известных патриотических песен Казахстана, а впоследствии была положена в основу государственного гимна страны. По признанию многих почитателей таланта маэстро, эта песня стала важной частью национальной памяти еще до обретения независимости.

И пожалуй, именно здесь кроется главное отличие конкурса имени Шамши от обычного вокального состязания. Здесь мало просто хорошо спеть. Нужно услышать песню, понять, что стоит за словами. И суметь передать это чувство залу.

У каждой большой истории есть место, откуда она начинается. Для Шамши Калдаякова это юг Казахстана, родная земля, которую он пронес через всю жизнь в своих мелодиях. Поэтому особенно символичным стал 2016 год. В тот год решили провести конкурс на родине композитора – непосредственно в Отрарском районе, в селе Шауильдер. Здесь же была организована выставка, посвященная жизни и творчеству Шамши, переросшая со временем в музей.

В тот год заявки на участие подали более ста вокалистов. Отбор прошли исполнители из Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, России и Китая. В финале конкурсантам предстояло исполнить две песни, причем одна из них обязательно должна была принадлежать Шамши Калдаякову...

За десятилетия конкурса на его сцену выходили сотни исполнителей. Для одних это был шанс заявить о себе. Для других – возможность проверить свои силы рядом с признанными артистами. Для третьих – первая серьезная встреча с музыкальным наследием страны.

Но почти для каждого это была еще и школа. Школа слушать, чувствовать и понимать, что песня не терпит равнодушного исполнения. В этом и состоит одна из главных ценностей конкурса. Он не дает музыке Шамши застыть в прошлом. Каждый новый исполнитель приносит в знакомую мелодию что-то свое – тембр голоса, характер, собственное понимание текста. И песня словно рождается заново.

За историю песенного конкурса изменилось многое. Появились новые музыкальные форматы, современные технологии, новые кумиры и новые способы слушать музыку. Концертная сцена стала иной, а зритель – более требовательным.

Но стоит прозвучать знакомой мелодии Шамши – и время будто отступает. «Арыс жағасында», «Ақ бантик», «Бақыт құшағында», «Менің Қазақстаным» и десятки других его песен продолжают жить. Их исполняют профессиональные артисты и начинающие певцы, их знают люди разных возрастов. Настоящее бессмертие музыки, наверное, заключается не в том, что о композиторе помнят, а в том, что его продолжают слушать.

Когда в 1992 году в Шымкенте на конкурсе впервые прозвучали песни Шамши Калдаякова, вряд ли кто-нибудь мог представить, что эта традиция окажется такой долгой. Сегодня за плечами конкурса – десятилетия истории, разные города, международные участники, сотни молодых исполнителей.

Но суть осталась прежней: сцена, песня и вокалист, который выходит к микрофону, чтобы рассказать о своих чувствах голосом Шамши. И пока звучат его песни, этот разговор не заканчивается. Настоящая песня не стареет. Она просто каждый раз обретает новый голос.