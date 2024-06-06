Планами по развитию внутреннего туризма поделились в Kazakh Tourism

Туризм
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Дана Аменова
Корреспондент

Подробнее о том, какие меры предпринимаются в Казахстане для развития внутреннего туризма, на брифинге в СЦК рассказал заместитель председателя правления нацкомпании Kazakh Tourism Даниел Сержанұлы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов и СЦК

Спикер считает, что для туристов важно правильное соотношение цены и качества. По его словам, именно конкурентная среда формирует критерии качества турпродукта.

«Надо понимать, что цены устанавливаются предпринимателями, и со своей стороны государство не может в полной мере регулировать все цены. Необходимо развивать конкуренцию, чтобы больше предпринимателей выходили на рынок, нужно больше инвестиций. Их привлечение влияет на наличие необходимой инфраструктуры, в том числе дороги, электричество и общедорожный сервис. На это обращен фокус внимания министерства и акиматов. Это и прописано в отраслевой концепции», – пояснил он.

Даниел Сержанұлы добавил, что за прошедший год реализовано 33 инфраструктурных проекта на 131 млрд тенге. Почти 200 км дорог, которые ведут к туробъектам, где находятся курортные зоны, в хорошем состоянии.

«Сейчас со стороны государства мы должны работать над налаживанием инфраструктуры. Если увеличится количество объектов, то появится баланс спроса и предложения на том уровне, который ожидает население», – подытожил зампредседателя правления нацкомпании Kazakh Tourism. 

#развитие #туризм #Kazakh Tourism

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