Планами по развитию внутреннего туризма поделились в Kazakh Tourism

Подробнее о том, какие меры предпринимаются в Казахстане для развития внутреннего туризма, на брифинге в СЦК рассказал заместитель председателя правления нацкомпании Kazakh Tourism Даниел Сержанұлы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов и СЦК

Спикер считает, что для туристов важно правильное соотношение цены и качества. По его словам, именно конкурентная среда формирует критерии качества турпродукта.

«Надо понимать, что цены устанавливаются предпринимателями, и со своей стороны государство не может в полной мере регулировать все цены. Необходимо развивать конкуренцию, чтобы больше предпринимателей выходили на рынок, нужно больше инвестиций. Их привлечение влияет на наличие необходимой инфраструктуры, в том числе дороги, электричество и общедорожный сервис. На это обращен фокус внимания министерства и акиматов. Это и прописано в отраслевой концепции», – пояснил он.

Даниел Сержанұлы добавил, что за прошедший год реализовано 33 инфраструктурных проекта на 131 млрд тенге. Почти 200 км дорог, которые ведут к туробъектам, где находятся курортные зоны, в хорошем состоянии.