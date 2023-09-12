Как в Астане будут бороться с пробками, рассказал Касымбек

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Астанчанам пообещали, что до конца года откроется движение по новому мосту по проспекту Тауелсиздик

Фото: Kazpravda.kz

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил, что пробки на дорогах города будут устранены благодаря открытию новых мостов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По информации акима, в городе около 430 тысяч автомобилей. Ежедневно из области в город въезжают и выезжают дополнительно почти 90 тысяч машин. Одни из наиболее загруженных участков в часы пик – проспекты Мангилик ел, Кабанбай батыра, Туран, улицы Сарайшик, Кунаева и другие.

«Для системного развития дорожно-транспортной сети на системной основе проводим работы по строительству мостов, транспортных развязок, новых улиц, ремонту дорог. Частичное решение этой проблемы даст открытие движения до конца этого года по новому мосту по проспекту Тауелсиздик. Мост позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь проспекта Тауелсиздик, района нового ж/д вокзала, проспекта Кошкарбаева, улицы Нажимеденова, района мечети Хазрет султан, улиц Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, проспекта Б. Момышулы с левобережьем», – рассказал Касымбек.

В следующем году акимат начнет строить продолжение проспекта Тауелсиздик до выхода на проспект Кабанбай батыра. Это позволит значительно снизить нагрузку на проспекты Мангилик ел, Кабанбай батыра, улицы Туркестан, Керей – Жанибек хандар и Айтматова в новой части города.

Также в 2024 году планируется приступить к строительству еще одного моста через реку Есиль по улице Кенесары (в районе университета КазГЮУ).

«Вышеописанные меры, в том числе строительство и ремонт улиц, установка «умных» светофоров, внедрение автобусных линий, позволяют значительно улучшить транспортную сеть города», – написал градоначальник.

Ранее Kazpravda.kz провела опрос жителей столицы с просьбой оценить ситуацию на дорогах Астаны. Некоторые из горожан отмечали, что пешая прогулка порой занимает меньше времени.

#столица #акимат #Касымбек #автобусы #пробки #заторы #машины

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