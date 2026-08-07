Новый Дом дружбы открыли в Туркестанской области

Объект станет центром проведения общественных, культурных и образовательных мероприятий

Фото: МКИ РК

По поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в регионах продолжается работа по развитию сети Домов дружбы. Новый объект открыт в селе Карнак города Кентау Туркестанской области и станет важной частью инфраструктуры общественного согласия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Новый Дом дружбы рассчитан на 300 мест и оснащен современным оборудованием. Общая площадь здания составляет 2 844,71 кв м.

Объект станет центром проведения общественных, культурных и образовательных мероприятий. Здесь созданы условия для работы этнокультурных объединений, реализации молодежных инициатив и проектов, направленных на укрепление гражданского единства и общественного согласия.

С открытием этого объекта сегодня в регионах Казахстана действуют 38 Домов дружбы. Они объединяют этнокультурные объединения, государственные органы и институты гражданского общества, способствуя развитию общественного диалога, сохранению культурного многообразия и укреплению межэтнического согласия, добавили в Минкультуры.

#открытие #Кентау #Дом дружбы

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