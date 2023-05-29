Узкие дороги, пробки и низкая скорость автобусов: что предлагают астанчане для решения проблемы

Транспорт, Общество
1281
Кунапия Гульмира
корреспондент

Как водится, многие казахстанцы сравнивают Астану с Алматы - бывшей столицей республики. Самые топовые параметры для сравнения – погода и пробки. И если по первому критерию столица имеет низкий рейтинг, то ситуация на дорогах, по словам астанчан, гораздо менее плачевная. Однако от этого не менее значимая для горожан, отмечает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Так, читатели Kazpravda.kz прокомментировали в соцсетях ситуацию с движением на дорогах.

Живой опрос на улицах города показал, что часть столичных жителей из-за нехватки мест в автобусах предпочитают такси, объясняя выбор тем, что автобусы едут медленно.

«Да, пробки есть, но они не такие жуткие, как в Алматы», «Я недоволен общественным транспортом, потому что едут медленно и мест мало», «Очень много пробок, потому что на левом берегу узкие дороги», – делятся прохожие.

Жители Астаны предлагают свои решения для разгрузки движения на дорогах. 

 «В нашей стране это не решается никак», «Надо найти принципиальное различие городов и перенять европейский опыт», «Нужно увеличить количество автобусов, сделать шире дороги на левом берегу и увеличить время таймера на светофорах», «Надо расширять тротуары, велодорожки», – предлагают астанчане.

По мнению одного из опрошенных, открытие новых мостов значительно снизит нагрузку с основных дорог, особенно на левом берегу.

«Как правило, пробки и заторы на дорогах в столице вызваны тем, что родители возят детей в школы. Заторы спадают, когда начинаются каникулы. Думаю, нужно расширить дороги, добавив дополнительные полосы. Но делать это в ночное время, чтобы не создавать дополнительные пробки», – поделился мнением житель столицы.

В свою очередь пассажиры автобусов отмечают, что пешая прогулка порой занимает меньше времени.

«Я утром не вмещаюсь в автобус и иду пешком три остановки, чтобы не ждать следующего и не опоздать», - говорят многие.

#Астана #остановка #столица #Алматы #дороги #проблема #мнение #автобусы #пробки

Популярное

Все
Мы не ищем врагов, мы восстанавливаем справедливость
Новый сезон летнего отдыха стартует с ворохом старых проблем
Невиновен, но осужден
Роль истории в жизни общества
Уникальные экспонаты, рассказывающие об истории национальной валюты, представили в Талдыкоргане
В Актау завершили свой месячный марафон пятеро казахстанцев, пробежавших 8 тысяч километров и вошедших в Книгу рекордов страны
Тема политических репрессий и голода не должна использоваться для решения внутриполитических проблем
За первый квартал 2023 года Фонд социального медицинского страхования выявил 58 тыс. дефектов в медицинских организациях на сумму свыше 260 млн тенге
День памяти жертв политических репрессий отмечают казахстанцы
Учитель из Петропавловска разработал мобильное приложение по истории Казахстана
Первый МЦОП открыли в Астане
Мальчик погиб под колесами КамАЗа в Атырау
Рыбакина установила рекорд на "Ролан Гаррос"
Вечные ценности
Ценности гуманизма и верховенство права
Поэт с искрой Божьей
Казахстан "помолодел": дети в стране составляют более трети населения
Три кита демократии
На грани жизни и смерти
Площадка JastarX
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
Приграничная Шемонаиха живет сегодняшним днем и надеется, что завтра будет чуточку лучше
Разжигание ненависти недопустимо: ЕСПЧ признал законным привлечение к ответственности за чужие комментарии
Вооруженные силы привлечены к тушению лесного пожара в Абайской области
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Лесной пожар в Абайской области: режим ЧС объявят в Бородулихинском районе
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
Более тридцати лет жителям села Актасты Ескельдинского района приходится пить воду… из арыка
На 10 лет посадили экс-главу управления образования Алматинской области
Депутат заявил об абсурдности налога на сбор грибов и ягод
Третьи сутки борются с огнем в области Абай
В Алматинском театре оперы и балета представили обновленную версию балетного спектакля «Жизель»
Мощнейший за 20 лет тайфун приближается к территории США
"Ауыл аманаты": более 3 млрд тенге выделят области Жетысу
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Музей вернул народу имена
Президент вручил орден "Достык" шейху Суруру бен Мухаммеду Аль Нахаяну
"9,5 человека": видео с Ажар Гиният объяснили в Минздраве
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)
В Республиканском штабе  рассказали о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане

Читайте также

Цветы в память о жертвах политических репрессий и голода во…
Токаев ознакомился с работой Центра по изучению материалов …
Ответственность за оскорбление первого президента исключат …
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ерму…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]