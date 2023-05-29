Узкие дороги, пробки и низкая скорость автобусов: что предлагают астанчане для решения проблемы

Как водится, многие казахстанцы сравнивают Астану с Алматы - бывшей столицей республики. Самые топовые параметры для сравнения – погода и пробки. И если по первому критерию столица имеет низкий рейтинг, то ситуация на дорогах, по словам астанчан, гораздо менее плачевная. Однако от этого не менее значимая для горожан, отмечает корреспондент Kazpravda.kz.
Так, читатели Kazpravda.kz прокомментировали в соцсетях ситуацию с движением на дорогах.
Живой опрос на улицах города показал, что часть столичных жителей из-за нехватки мест в автобусах предпочитают такси, объясняя выбор тем, что автобусы едут медленно.
«Да, пробки есть, но они не такие жуткие, как в Алматы», «Я недоволен общественным транспортом, потому что едут медленно и мест мало», «Очень много пробок, потому что на левом берегу узкие дороги», – делятся прохожие.
Жители Астаны предлагают свои решения для разгрузки движения на дорогах.
«В нашей стране это не решается никак», «Надо найти принципиальное различие городов и перенять европейский опыт», «Нужно увеличить количество автобусов, сделать шире дороги на левом берегу и увеличить время таймера на светофорах», «Надо расширять тротуары, велодорожки», – предлагают астанчане.
По мнению одного из опрошенных, открытие новых мостов значительно снизит нагрузку с основных дорог, особенно на левом берегу.
«Как правило, пробки и заторы на дорогах в столице вызваны тем, что родители возят детей в школы. Заторы спадают, когда начинаются каникулы. Думаю, нужно расширить дороги, добавив дополнительные полосы. Но делать это в ночное время, чтобы не создавать дополнительные пробки», – поделился мнением житель столицы.
В свою очередь пассажиры автобусов отмечают, что пешая прогулка порой занимает меньше времени.
«Я утром не вмещаюсь в автобус и иду пешком три остановки, чтобы не ждать следующего и не опоздать», - говорят многие.