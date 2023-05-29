Узкие дороги, пробки и низкая скорость автобусов: что предлагают астанчане для решения проблемы

Как водится, многие казахстанцы сравнивают Астану с Алматы - бывшей столицей республики. Самые топовые параметры для сравнения – погода и пробки. И если по первому критерию столица имеет низкий рейтинг, то ситуация на дорогах, по словам астанчан, гораздо менее плачевная. Однако от этого не менее значимая для горожан, отмечает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Так, читатели Kazpravda.kz прокомментировали в соцсетях ситуацию с движением на дорогах.

Живой опрос на улицах города показал, что часть столичных жителей из-за нехватки мест в автобусах предпочитают такси, объясняя выбор тем, что автобусы едут медленно.

«Да, пробки есть, но они не такие жуткие, как в Алматы», «Я недоволен общественным транспортом, потому что едут медленно и мест мало», «Очень много пробок, потому что на левом берегу узкие дороги», – делятся прохожие.

Жители Астаны предлагают свои решения для разгрузки движения на дорогах.

«В нашей стране это не решается никак», «Надо найти принципиальное различие городов и перенять европейский опыт», «Нужно увеличить количество автобусов, сделать шире дороги на левом берегу и увеличить время таймера на светофорах», «Надо расширять тротуары, велодорожки», – предлагают астанчане.

По мнению одного из опрошенных, открытие новых мостов значительно снизит нагрузку с основных дорог, особенно на левом берегу.

«Как правило, пробки и заторы на дорогах в столице вызваны тем, что родители возят детей в школы. Заторы спадают, когда начинаются каникулы. Думаю, нужно расширить дороги, добавив дополнительные полосы. Но делать это в ночное время, чтобы не создавать дополнительные пробки», – поделился мнением житель столицы.

В свою очередь пассажиры автобусов отмечают, что пешая прогулка порой занимает меньше времени.

«Я утром не вмещаюсь в автобус и иду пешком три остановки, чтобы не ждать следующего и не опоздать», - говорят многие.