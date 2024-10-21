Какие спортивные мероприятия можно посетить на этой неделе

Министерство туризма и спорта опубликовало анонс спортивных событий на неделю, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

21–22 октября – Almaty Cyber Games International. СК SADU Arena принимает международный фестиваль киберспорта и игровой культуры Almaty Cyber Games International. Турнир включает финальные игры по CS:GO, Dota 2 и FIFA. Среди приглашенных гостей – Иван Жарков (голос Тора в киновселенной Marvel), а также известные киберспортсмены mou, Dosia и стримеры Leo KZ, baxadoto, Q.bro. Место проведения: СК SADU Arena, г. Алматы.

22–25 октября – В Алматы стартует основной раунд Лиги чемпионов УЕФА по футзалу 2024–2025. Команды «Кайрат Футзал», «Семей», «Спортинг» (Португалия) и «Халадаш» (Венгрия) сразятся за выход в Элитный раунд. Место проведения: Дворец спорта им. Балуана Шолака, г. Алматы.

22–26 октября – Командный турнир чемпионата республики Казахстан по блицу и рапиду среди мужчин и женщин. В Караганде пройдет командный чемпионат Казахстана по быстрым шахматам. Участвуют сборные команды областей, шахматисты с международными званиями, а также мужчины с рейтингом 2000+ и женщины с рейтингом 1800+. Индивидуальный турнир пройдет с 26 по 28 октября. Место проведения: Дворец спорта им. Нуркена Абдирова, г. Караганда.

26–27 октября – XXXIII чемпионат Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги. Баскетбольный клуб «Алматинский Легион» примет у себя дома команду БК «Каспий» из Актау. Место проведения: спортивный комплекс Champ1on, г. Алматы.

27 октября – Матч ФК «Астана-Актобе». В рамках 24-го тура Казахстанской премьер-лиги футбольные клубы «Астана» и «Актобе» сразятся на поле Центрального стадиона Алматы. Место проведения: Центральный стадион, г. Алматы. Время: 18:00.

27–28 октября – Национальный турнир по баскетболу среди мужских команд. Команды БК «Астана» и БК «Тобол» встретятся в рамках ежегодного турнира.

27 октября: 15:00 – БК «Астана» против БК «Тобол»; 28 октября: 20:00 – БК «Астана» против БК «Тобол». Место проведения: Академия баскетбола, г. Алматы.