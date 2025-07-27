Камбоджа и Таиланд договорились о прекращении огня

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Премьер Камбоджи подтвердил договоренность о прекращении огня с Таиландом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Камбоджа и Таиланд договорились о немедленном и безоговорочном прекращении огня при прямом посредничестве президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил 27 июля премьер-министр Камбоджи Хун Манет в своих соцсетях после состоявшегося вечером 26 июля телефонного разговора с Трампом.

По его словам, американский лидер выразил серьезную обеспокоенность в связи с человеческими жертвами конфликта и подтвердил свою приверженность миру.

"Он не хочет видеть никакой войны или боевых действий, которые приведут к большему количеству смертей и ранений с обеих сторон", - написал Хун Манет, отметив, что президент США имеет опыт посредничества в мирных усилиях по всему миру.

Во время телефонного разговора камбоджийский премьер проинформировал американского лидера о том, что Пномпень "полностью согласен с предложением о немедленном и безоговорочном прекращении огня между камбоджийскими и таиландскими силами".

Трамп после разговора с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхамом Вечаячаем сообщил Хун Манету, что правительство Таиланда также согласилось с предложением о прекращении огня.

"Цель состоит в том, чтобы как можно скорее реализовать согласованные принципы, чтобы положить конец дальнейшим жертвам и страданиям среди военнослужащих и гражданского населения", - подчеркнул Хун Манет.

Чтобы обеспечить быструю реализацию договоренностей о прекращении огня, камбоджийский премьер поручил своему заместителю и министру иностранных дел Праку Сокхону напрямую координировать свои действия с госсекретарем США Марко Рубио и его тайским коллегой Маритом Сангиампхонгом.

#Таиланд #перемирие #Камбоджа

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