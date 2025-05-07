От чистого истока

Нуркен Абдиров родился в августе 1919 года, прожил короткую, но яркую жизнь, оборвавшуюся в декабре 1942 года под Сталинградом.

Он был третьим и младшим сыном у своих родителей. Когда ему пошел шестой год, семья перебралась в Караганду на заработки, ведь как раз в те годы шахты вновь начали добычу угля и были нужны рабочие руки. Нуркен окончил восьмилетку, трудился в колхозе, был счетоводом, работал в библиотеке. А когда в стране создавались народные дружины для контроля за правопорядком, Нуркен пришел работать в городскую прокуратуру.

...Сегодня на въезде в аул Жарлы возвышается памятник: на постаменте высотой 8 м установлен самолет, устремленный ввысь, всем, кто едет в село, не заметить его невозможно. Здесь проходят все значимые мероприятия, сюда приезжают молодожены, чтобы почтить память героя и возложить цветы. К слову, у памятника накануне праздника завершили свой забег участники марафона, организованного управлением спорта Карагандинской области.

Сегодня в ауле 250 дворов, основная часть селян занята животноводством. Здесь же проживают и родственники героя – две семьи.

Местная школа № 10 им. Нуркена Абдирова небольшая, но по сельским меркам и не совсем маленькая – в ней получают образование свыше 200 учащихся, включая воспитанников мини-центра.

– Наша школа общеобразовательная, учащиеся выпускаются после 11-го класса. За последние пять лет восемь учеников окончили школу с особым аттестатом. Мы гордимся, что школа носит имя достойного сына нашего народа Нуркена Абдирова, бережно храним память о нем. Мы рассказываем детям о героическом прошлом нашего народа, говорим об уважении к истории и ветеранам – тем, кто воевал, трудился в тылу, – говорит директор школы Жибек Сериккызы.

Отдельно следует сказать про школьный музей, посвященный Нуркену Абдирову. В нем собраны уникальные экспонаты, которых больше нигде вы не увидите. Это письма Нуркена с фронта своей маме, в каждом из которых – искренняя любовь к родителям, а также решимость победить врага. Бойцу тогда было чуть больше 20 лет, и сейчас, невольно сравнивая его мысли с размышлениями современной молодежи, признаешь – психологически то поколение было намного более зрелым и закаленным.

В последнем своем письме родным он написал: «Если вражеская пуля вопьется в кипящее сердце, то пусть лист этой белой бумаги станет моей просьбой о прощении. Склоняю свою молодую голову к вашим ногам. Не сердитесь на меня, если, может быть, говорил с вами неуважительно, не слушался ваших советов. Нет, даром своей жизни не отдам… Уважаемые родственники, папа и мама. Уже рассвет. На этом заканчиваю письмо. До счастливой встречи».

Под стеклом хранится и приказ о присвоении Нуркену Абдирову звания Героя Советского Союза после его гибели. Есть рубашка, которую он носил в юности до того, как ушел на фронт, а также знамя пионерского лагеря его имени. Кроме того, здесь хранится пленка документального фильма «Пике в бессмертие» Григория Якимова, снятого в 1969 году по его одноименной повести. Интерес­но прочесть и личный листок по учету кадров, откуда следует, что родители его были до Октябрьской революции батраками, а сам он до войны был сначала рабочим, а потом следователем в прокуратуре. Пожелтевшие от времени газеты с публикациями о герое, которые также хранятся в музее, словно архив памяти и дань почтения.

В аульном Доме культуры расположена библиотека, и там действует постоянная экспозиция, где собраны художественные произведения, публицистические материалы о жизни и подвиге героя.

– У нас аул спортивный, жители активно участвуют в разных марафонах, забегах. По пятницам у нас проходят соревнования по волейболу, борьбе и другим видам спорта, – рассказывает аким аульного округа имени Нуркена Абдирова Аян Бейсенбеков.

Стоит отметить, что аул ранее назывался Жарлы – топоним, производный от названия речки Жарлы. В 1943 году после подвига Нуркена Абдирова он был переименован в аул Нуркен. Но позже, уже после обретения независимости, аул снова обрел свое прежнее историческое название – Жарлы.

Местные жители хотели бы вернуть название Нуркен, чтобы аул носил имя прославленного сына своего народа.

– Мы писали в маслихат, в акимат, но каждый раз находились причины для отказа. Недавно Президент

Касым-Жомарт Токаев на очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана отметил, что по его поручению Респуб­ликанская ономастическая комиссия приняла решение назвать более пятисот улиц в населенных пунктах страны в честь уроженцев этих мест – героев войны. Услышав это, мы воодушевились и надеемся, что аулу вернут имя героя, – говорит Аян Бейсенбеков.

Если вдруг вы окажетесь в этих краях, загляните в этот аул обязательно. Это место с особой атмосферой: здесь чтут память о своем земляке, чей подвиг вошел в историю страны, а имя его навсегда вписано золотыми буквами в летопись Великой Отечественной войны.

Бессмертное пике

Этот день – 19 декабря 1942 года – вошел в историю Сталинградской битвы: впервые за выполнение одного боевого задания сразу два летчика удостоились Золотой Звезды – Борис Алексеев и Нуркен Абдиров. Самолет Нуркена Абдирова был подбит, но, до последнего оставаясь верным чести воина, он совершил огненный таран вражеской колонны танков.

Вот как описан его подвиг в альманахе «Донской временник»: «19 декабря 1942 года четверка штурмовиков во главе с младшим лейтенантом Алексеевым наносила удар по сильно укреп­ленному рубежу в районе Боковская – Пономаревка Ростовской области. Экипаж Абдирова шел замыкающим. В трудном положении оказался экипаж сержанта Вычугжанина. Целая батарея вела огонь по его самолету. Увидев, в какой опасности находится экипаж Вычугжанина, Абдиров бросился на помощь. Метким ударом Нуркен уничтожил расчет одного орудия. Однако самолет Вычугжанина все же был подбит и, объятый пламенем, штопором шел к земле.

В ожесточенном бою враги подбили Ил-2 Абдирова. Несмотря на это, летчик продолжал атаки, а когда пламя начало подбираться к кабине, Нуркен приказал стрелку-радисту Александру Комиссарову прыгать. Но тот отказался покидать своего фронтового друга. Увидев сквозь дым и пламя бензовозы, стоявшие рядом с танками, Абдиров направил на них свой пылающий самолет.

Прогремел мощнейший взрыв, крас­ное пламя озарило все вокруг. Нуркен Абдирович Абдиров погиб героической смертью, уничтожив при этом шесть вражеских танков».

За героический подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года пилоту 808-го штурмового авиационного полка сержанту Нуркену Абдирову посмертно было присвоено звание Героя Советского Сою­за. Похоронен он на хуторе Конькове Боковского района Ростовской области.

...В начале 30-х годов прошлого века в Советском Союзе авиационная промышленность начала активно развиваться, однако ощущалась острая нехватка кадров. Летать было некому, и тогда к молодежи обратились с призывом сесть за штурвалы самолетов. При помощи Осоавиахима (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству) в Алма-Ате, Семипалатинске, Балхаше, Петропавловске, Уральске и Караганде появились аэроклубы.

В Карагандинском аэроклубе учился Нуркен Абдиров, а спустя десятки лет – и первый казахский космонавт Токтар Аубакиров. «Я был совсем еще пацаном, когда дал себе слово, что стану летчиком и продолжу дело Нуркена Абдирова, – вспоминал он. – Чтобы пройтись по тем местам, где ходил Нуркен, я пешком одолевал 40 километров».

Когда началась война, Абдирова мобилизовали, а позже отправили в стрелковый полк. Нуркен попросился в авиацию. А как же иначе? Ведь он воспитанник Карагандинского аэроклуба. Он видел и чувствовал небо, а небо не отпускает того, кто полюбил его с первого полета. Нуркен экстренно окончил Первую Чкаловскую военно-авиационную школу пилотов им. К. Е. Ворошилова в Оренбурге. Попав на передовую, с первых дней показал себя бесстрашным бойцом.

За время службы Нуркен Абдиров совершил 16 боевых вылетов, уничтожил 12 танков, 28 автомашин с живой силой и техникой, 18 повозок с боеприпасами, одну цистерну с горючим, подавил огонь трех орудий зенитной артиллерии. Заметим, что в 1941-м отважному воину было чуть больше 20 лет. Но каким стальным характером он обладал! Чтобы пойти на таран, зная, что это верная смерть, нужно иметь огромную силу духа.

Память о герое жива

В центре Караганды возвышается памятник герою, выполненный из бронзы. Его открыли четыре года назад.

В 1958-м в городе был установлен чугунный памятник, но за много лет он серьезно пострадал от погодных условий, и тогда было решено отреставрировать его. Для этого пришлось связаться с одним из авторов – Юрием Гуммелем, который нынче живет в Германии, и только после его разрешения были начаты работы по реконструкции памятника. К слову, общая высота чугунного монумента – 9 м, в 1982 году он был включен в Список памятников истории и культуры республиканского значения. Пос­ле реставрации его передали в фонд музеев Караганды.

В честь Нуркена Абдирова названы улицы в Караганде и Астане. Примечательно, что в годы войны на средства трудящихся Караганды был построен и участвовал в боях самолет «Нуркен Абдиров».

Летом 1965 года по приглашению учащихся и учителей Боковской средней школы к ним приезжала мать героя – Багжан Жайкенова. Она вместе со своими внуками посетила места, где сражался и погиб ее сын. На братской могиле на хуторе Конькове состоялся многолюдный митинг. 21 июня Багжан Жайкенову и ее внуков принял в станице Вешенской Михаил Шолохов.

В Волгограде на Мамаевом кургане установлена мемориальная доска, где высечено имя казахстанского батыра. В память о героях – освободителях Боковского района на въезде в станицу Боковскую установлены мемориал «Герои не умирают» и бюст Нуркена Абдирова.

О летчике-штурмовике Нуркене Абдирове, повторившем подвиг капитана Гастелло, Григорий Якимов написал документальную повесть «Пике в бессмертие», по которой потом был снят документальный фильм. Режиссеры-документалисты Н. Беликов и А. Алексеев на Ростовской студии телевидения в 1966 году сняли фильм «Крылья Нуркена». Спустя годы, в 2021-м, получив новые данные о летчиках 17-й Воздушной армии, по сценарию Веры Пожидаевой на телерадиокомпании «ДонТР» Ольга Чернышева создала документальный фильм «Произносите наши имена».

Нуркену Абдирову посвятил свою поэму «Қанатты қазақ» Сапаргали Бегалин, воспев подвиг молодого сержанта. Также был снят документальный фильм «Самый младший из моих сыновей» Алексея Каменского, основой для которого послужили записи его мамы Багжан Жайкеновой.

…Великой Победе уже 80 лет. С момента подвига Нуркена Абдирова прошло 83 года. Целая большая жизнь, почти век. Но даже сквозь десятилетия виден свет души тех, кто ценой своей жизни подарил нам всем мир.