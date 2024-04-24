Казахстан и Великобритания подписали Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве

Фото: пресс-служба МИД РК

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу провёл переговоры с министром иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвидом Кэмероном, который прибыл с официальным визитом в Астану, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего, регионального и международного сотрудничества, а также меры по интенсификации всего комплекса отношений между Казахстаном и Великобританией.

Мурат Нуртлеу приветствовал высокую динамику межведомственных и межпарламентских контактов, способствовавших поступательному углублению партнёрства в различных сферах в последние годы, и подтвердил готовность к дальнейшему расширению диалога на уровне внешнеполитических ведомств двух стран.

В целях повышения взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах глава казахстанского МИД отметил важность наращивания работы институциональных механизмов кооперации, включая Стратегический диалог и Межправительственную комиссию по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Казахстаном в качестве ключевого партнёра в Центральной Азии, а также озвучил поддержку проводимых в РК реформ и подтвердил готовность Лондона к углублению сотрудничества с Астаной.

Важным итогом проведенных переговоров в МИД стало подписание исторического Соглашения о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве между Казахстаном и Великобританией, призванного укрепить двусторонние отношения в таких ключевых областях, как внешняя политика и безопасность, содействие развитию торговли и инвестиций, защита интеллектуальной собственности, энергетика и сырьевое партнёрство, транспорт, охрана окружающей среды и изменение климата, банковское дело и финансовые услуги, занятость и социальная политика, наука и образование.

Как отметил в этой связи Нуртлеу, «данное всеобъемлющее соглашение станет существенным подспорьем для вывода политических, торговых и инвестиционных отношений между Астаной и Лондоном на новые горизонты… Мы верим, что прочное и взаимовыгодное казахско-британское стратегическое партнёрство будет и дальше укрепляться в вышеназванных сферах – от энергетики и редких металлов до экологии и образования».

В рамках визита также был заключен ряд двусторонних документов в области здравоохранения и транспорта, меморандумы об открытии филиала британского вуза «Queen’s University Belfast» в Астане и запуске программы обучения казахскому языку в Оксфорде.