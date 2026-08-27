Переход к реализации научно-технологических проектов

Николай Николаев

В Пекине побывала группа казахстанских ученых. В рамках визита состоялась встреча президента Национальной академии наук при Президенте РК Ахылбека Куришбае­ва с президентом Китайской академии наук Хоу Цзяньго. В ходе встречи были обсуждены вопросы перехода от рамочного академического взаимодействия к реализации конкретных совместных научно-технологических проектов. По итогам переговоров определены четыре приоритетных направления сотрудничества.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Первое направление связано с созданием совместной спутниковой инфраструктуры для проведения космичес­кого мониторинга. Проект предусмат­ривает запуск пяти спутников, включая аппараты высокого пространственного разрешения, гиперспектральные спутники, позволяющие детально определять состояние растительности, почв, воды и минеральных объектов, а также радиолокационные спутники, способные вести наблюдение независимо от облачности и времени суток.

Второе – развитие искусственного интеллекта для науки – AI for Science. Речь идет не только об использовании языковых моделей, а о применении ИИ непосредственно в научном цикле. Практическое применение охватывает в том числе водные ресурсы, сельское хозяйство и геологию. Хоу Цзяньго отдельно предложил развивать направление умной геологии – применение ИИ и комплексных данных для повышения точности геологического прогнозирования и поисков, в том числе критических минеральных ресурсов.

Третье – переход от сырьевой специализации Казахстана в ядерной сфере к развитию технологий более высокого уровня. Стороны обсудили совместные исследования в ядерной физике, материаловедении, безопас­ности и новых энергетических технологиях. Особый интерес представляют малые модульные реакторы.

Четвертое направление – возможное участие Китайской академии наук в развитии научно-технологической экосистемы Alatau City. Казахстан заинтересован в использовании опыта китайских инновационных центров, прежде всего Шэньч­жэня, где наука, инженерия, технологические компании, инвестиции и промышленность объединены в единую систему. Отдельным сквозным направлением сотрудничества станет подготовка научных кадров.

#сотрудничество #наука #проекты #Пекин #НАН

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