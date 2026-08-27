Переход к реализации научно-технологических проектов
Николай Николаев
В Пекине побывала группа казахстанских ученых. В рамках визита состоялась встреча президента Национальной академии наук при Президенте РК Ахылбека Куришбаева с президентом Китайской академии наук Хоу Цзяньго. В ходе встречи были обсуждены вопросы перехода от рамочного академического взаимодействия к реализации конкретных совместных научно-технологических проектов. По итогам переговоров определены четыре приоритетных направления сотрудничества.