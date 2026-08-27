Дни культуры Казахстана во Вьетнаме объединили мастеров искусств двух стран

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В Ханое в рамках Дней культуры Казахстана во Вьетнаме состоялся гала-концерт мастеров искусств двух стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

С приветственным словом на сцене Ho Guom Opera выступила Аида Балаева. Вице-премьер отметила, что Казахстан и Вьетнам связывают прочные отношения, основанные на взаимном уважении, дружбе и доверии. Так, во исполнение поручения, данного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в ходе официального визита во Вьетнам, одной из улиц Алматы было присвоено имя выдающегося государственного и политического деятеля Вьетнама Хо Ши Мина. Кроме того, вице-премьер подчеркнула особую роль культуры в укреплении национальной идентичности и сохранении духовного наследия.

«Культура — это не только наследие прошлого, но и духовная опора современного общества, а также величайшая ценность, которую мы передаем будущим поколениям. Искусство Казахстана берет свое начало в многовековой истории Великой степи, традициях и духовном мировоззрении нашего народа. Для нас большая честь представить вьетнамскому зрителю культурный облик нашей страны через казахские кюи и песни, традиционное искусство и современное творчество», — сказала Аида Балаева.

Вице-президент Социалистической Республики Вьетнам Во Тхи Ань Суан отметила, что Вьетнам придает большое значение сотрудничеству в сфере культуры как одному из важных направлений, способствующих дальнейшему углублению стратегического партнерства между Вьетнамом и Казахстаном.

В гала-концерте приняли участие выдающиеся мастера искусств Казахстана и Вьетнама. В программе прозвучали казахские кюи и народные песни, а также известные вьетнамские композиции «Nguoi Ha Noi» и «Hà Nội mười hai mùa hoa». Особым символом культурного диалога стало совместное исполнение казахстанскими и вьетнамскими артистами композиции «Достық әуендері», объединившей мелодию вьетнамской народной песни «Trống Cơm» и кюи Курмангазы «Жима» и «Балбырауын».