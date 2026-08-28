Казахстан усиливает международное сотрудничество в борьбе с наркотрафиком

Борьба с наркопреступностью остается одним из приоритетов МВД Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Актау проходит заседание Рабочей группы КСОПН по подготовке международной антинаркотической операции "Канал — Каспийский маяк" в рамках ОДКБ. В мероприятии участвуют представители правоохранительных органов Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также международных и партнерских организаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Основная тема встречи — подготовка активного этапа операции, который пройдет в октябре 2026 года. Участники обсуждают ситуацию с наркотрафиком, основные маршруты поставок, обмен оперативной информацией и совместные действия.

В рамках Комплексного плана по противодействию наркопреступности на 2026–2028 годы особое внимание уделяется пресечению каналов поставки наркотиков, ликвидации подпольных лабораторий, противодействию их распространению через интернет и укреплению международного сотрудничества.

За семь месяцев 2026 года полиция Казахстана выявила 4,5 тысячи наркоправонарушений, ликвидировала 17 очагов производства синтетических наркотиков и пресекла деятельность семи организованных преступных групп, включая одну транснациональную. Из незаконного оборота изъято более 21 тонны наркотиков, в том числе 865 кг синтетических.

Как отметили в МВД, современный наркобизнес все чаще приобретает международный и технологичный характер: преступники используют мессенджеры, криптовалюты, даркнет и транснациональные каналы поставок. В этих условиях особое значение имеют обмен информацией и проведение совместных операций.

Казахстан активно взаимодействует с правоохранительными органами других государств, в том числе применяя метод "внешняя контролируемая поставка". Так, 27 мая в Шымкенте были задержаны двое граждан Казахстана с около 5 кг опия афганского происхождения, а 2 июля — иностранный гражданин с примерно 500 граммами синтетических наркотиков.

Операция "Канал — Каспийский маяк" станет очередным этапом совместной работы по пресечению международного наркотрафика, ликвидации подпольных лабораторий и перекрытию каналов поставок. Проведение встречи в Актау имеет особое значение с учетом расположения города в Каспийском регионе. Отдельное внимание будет уделено Транскаспийскому международному транспортному маршруту и рискам его использования в незаконной перевозке наркотиков. По итогам встречи участники согласуют дальнейшие действия и механизмы взаимодействия.

#сотрудничество #наркотики #Каспий #канал

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