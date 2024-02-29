Казахстанец занял второе место на международном конкурсе скрипачей в Германии

Культура
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Дана Аменова
Корреспондент

Молодого скрипача Руслана Таласа называют «казахским Паганини» 

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Талантливый музыкант Руслан Талас отличился на Штутгартском международном конкурсе скрипачей Guadanini Foundation, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры. 

Как уточняется, первое место на конкурсе заняла скрипачка Анна Им из Южной Кореи, на третьем месте - американец Мэтью Хаккарайнен.

— 25-летний казахстанец не раз становился лауреатом и дипломантом крупных международных музыкальных конкурсов. В 2022 году он также победил на WorldVision. Его знают в Латинской Америке и в США. А в Европе его уже прозвали казахским Паганини, — отметили в министерстве.   

В ведомстве рассказали, что Руслан окончил Национальную академию музыки в Астане, куда поступил в возрасте 7 лет. Он продолжил обучение в Центральной музыкальной школе в Москве, а с 2021 года является магистрантом Лозанской академии музыки (Швейцария) в классе легендарной скрипачки современности Джанин Янсен.

#конкурс #Германия #музыкант #скрипач #Руслан Талас

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