Creative Aimaq: на 21 млн тенге реализовали продукцию креаторы Туркестанской области

Свою продукцию и проекты представили 50 креаторов региона

Фото: МКИ РК

29–30 августа на площадке Qazaq Creative Hub в Астане состоялась ярмарка креативных индустрий Туркестанской области в рамках республиканского проекта Creative Aimaq, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Гости и жители столицы могли приобрести сувенирную продукцию, ювелирные украшения, национальные ковры, современную дизайнерскую одежду, домбры и традиционное конское снаряжение, а также изделия из войлока, дерева и керамики, декоративные панно, шелковые платки, тюбетейки, көрпеше и сумки.

За два дня ярмарку посетили около 5 200 человек. Объем прямых продаж креативной продукции составил 21 млн тенге.

Деловая и культурная программа включала мастер-классы, презентации стартапов и инновационных проектов с применением искусственного интеллекта и цифровых технологий. Для гостей также состоялись показ мод и концертная программа.

Участие в ярмарке позволило региональным креаторам представить свою продукцию столичной аудитории, установить прямые контакты с потенциальными покупателями и партнерами, а также повысить узнаваемость своих брендов.

Проект «Creative Aimaq» продолжается. Следующей свою продукцию представит Жамбылская область, добавили в министерстве.