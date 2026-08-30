Creative Aimaq: на 21 млн тенге реализовали продукцию креаторы Туркестанской области

Культура

Свою продукцию и проекты представили 50 креаторов региона

Фото: МКИ РК

29–30 августа на площадке Qazaq Creative Hub в Астане состоялась ярмарка креативных индустрий Туркестанской области в рамках республиканского проекта Creative Aimaq, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Гости и жители столицы могли приобрести сувенирную продукцию, ювелирные украшения, национальные ковры, современную дизайнерскую одежду, домбры и традиционное конское снаряжение, а также изделия из войлока, дерева и керамики, декоративные панно, шелковые платки, тюбетейки, көрпеше и сумки.

За два дня ярмарку посетили около 5 200 человек. Объем прямых продаж креативной продукции составил 21 млн тенге.

Деловая и культурная программа включала мастер-классы, презентации стартапов и инновационных проектов с применением искусственного интеллекта и цифровых технологий. Для гостей также состоялись показ мод и концертная программа.

Участие в ярмарке позволило региональным креаторам представить свою продукцию столичной аудитории, установить прямые контакты с потенциальными покупателями и партнерами, а также повысить узнаваемость своих брендов.

Проект «Creative Aimaq» продолжается. Следующей свою продукцию представит Жамбылская область, добавили в министерстве.

#регионы #ярмарка #креатив

Популярное

Все
День шахтера отмечается в Казахстане
Театр имени Мусрепова завоевал две награды международного фестиваля в Шри-Ланке
Цифровую домбру изобрел учитель из СКО
Дзюдоист Абылайхан Жубаназар завоевал «золото» на Grand Slam в Лозанне
Асу Алмабаев провел дуэль взглядов перед боем за титул
Роджера Федерера включили в Зал теннисной славы
«Несоблюдение этики совсем не красит» – Аида Балаева обратилась к журналистам
Число погибших от наводнения в Непале и Китая достигло 750 человек
Disney снимет кукольный сериал о Покемонах
Книги на французском языке доставили из Парижа в Алматы ко Дню знаний
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Роботы-собаки появятся в рядах Иммиграционной и таможенной службы США
Creative Aimaq: на 21 млн тенге реализовали продукцию креаторы Туркестанской области
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Принц Гарри и Элтон Джон выплатят газете Daily Mail $13 млн
В Бишкеке установили самое большое в ЦА колесо обозрения
«Балхашский тигр» Туран проголосовал в Алматы
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
Основа нации: почему вопросы семейной политики станут ключевыми в Курултае
Начало большого пути
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Название Курултай возвращает казахстанцев к великим традициям степной демократии
Сразу пять партий преодолели пятипроцентный барьер - данные экзитпола Института евразийской интеграции
Уборка раньше срока
Результаты явки на выборы в Курултай на 12.00
Токаев: Сегодняшние выборы – это лишь начало большой работы
Народная партия Казахстана признает предварительные итоги выборов – Н. Шоканов
Тимур Сулейменов переназначен главой Нацбанка
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Когда молчание делает соучастником преступления
Стартовала акция «Дорога в школу»
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Курсай. Двенадцать лет спустя
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья

Читайте также

«Несоблюдение этики совсем не красит» – Аида Балаева обрати…
Театр имени Мусрепова завоевал две награды международного ф…
Определены победители международного конкурса баянистов и а…
Где «Забава», там и праздник

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]