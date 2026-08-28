Определены победители международного конкурса баянистов и аккордеонистов Coupe Mondiale 79

27 августа в Астане состоялась церемония закрытия Международного конкурса баянистов и аккордеонистов «Coupe Mondiale 79», прошедшего при поддержке Министерства культуры и информации и организованного концертной организацией «Қазақконцерт».

Фото: Минкультуры

Председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации РК Азамат Сайлауулы Белкаиров выступил с поздравительной речью.

В своем выступлении председатель Комитета отметил, что в нашей стране особое внимание традиционно уделяется культуре и духовности. Он подчеркнул, что в текущем году в сфере культуры реализовано множество значимых проектов, одним из ярких подтверждений чему стал завершающийся международный конкурс. Министерство неизменно поддерживает международные культурные инициативы, глава Комитета выразил уверенность, что в дальнейшем в Казахстане продолжится реализация подобных масштабных проектов. От имени Министерства он выразил особую благодарность Международной конфедерации аккордеонистов, членам жюри, коллективу «Қазақконцерт», организовавшему конкурс, всем участникам и спонсорам.

В ходе вечера были награждены победители категории Senior и объявлены обладатели I, II и III мест. Президент Международной конфедерации аккордеонистов (CIA) Мирко Патарини вручил специальные призы.

В номинации «Ансамбль классической музыки» первое место занял коллектив Siberian Bayan Quartet из Российской Федерации. В номинации «Юношеское виртуозное эстрадное исполнительство» победителем стал представитель Италии Давиде Ди Джакомо, в номинации «Юношеский Coupe Mondiale» — представитель Японии Фута Мидзутани, в номинации «Взрослое виртуозное эстрадное исполнительство» — представитель Боснии и Герцеговины Джордже Перич, в номинации «Мастера Coupe Mondiale» — представитель Российской Федерации Тимур Сетраков, в номинации «Ансамбль мировой музыки» — казахстанское трио Scythians, а в основной номинации «Coupe Mondiale» первое место завоевал представитель Казахстана Жандос Сауыт.

Особой частью торжественного вечера стали выступления обладателей первых мест в семи категориях. Лучшие баянисты и аккордеонисты мира встретились на одной сцене в столице Казахстана и продемонстрировали высокое исполнительское мастерство.

В финальном концерте гармонично объединились национальная музыка и мировая классика. На сцене выступили Казахский государственный фольклорный ансамбль «Астана сазы», группы Samga и Saz&Soul, балет ансамбля «Гүлдер», Клара Туленбаева, Нурай Шеру и творческие коллективы «Қазақконцерт».

Кульминацией вечера стало совместное исполнение кюя Курмангазы «Адай» более чем 40 баянистами. Торжественная церемония завершилась песней Ескендира Хасангалиева «Атамекен».

В завершение мероприятия от имени министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой была вручена цветочная композиция.

Отметим, что на международный конкурс поступило 147 заявок, в том числе 126 — от сольных исполнителей и 21 — от ансамблей. В составах ансамблей выступили 62 музыканта. С учётом участников, соревновавшихся в нескольких категориях, общее число уникальных исполнителей составило 153 человека. Из них 32 участника выступили в нескольких категориях — сольно и/или в составе ансамблей.

Проведение конкурса в Казахстане открыло широкие возможности для отечественных молодых исполнителей принять участие в столь престижном мировом состязании без дополнительных организационных сложностей. Благодаря этому Казахстан на конкурсе представили 40 исполнителей.

Всего в конкурсе приняли участие представители 16 стран. Среди них — Казахстан, Россия, Китай, Португалия, Италия, Черногория, Сербия, Хорватия, Швейцария, Япония, Узбекистан, Бразилия, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, Северная Македония и Беларусь.

В рамках международного конкурса в Астану также прибыли 46 делегатов Международной конфедерации аккордеонистов. В их числе — известные представители баянного и аккордеонного искусства из Италии, Финляндии, Франции, Китая, Австралии, России, Сербии, Германии, Австрии, Новой Зеландии и других государств.

В состав международной делегации вошли президент Международной конфедерации аккордеонистов Мирко Патарини, Киммо Маттила, Жак Морне, Натали Буше, Виктор Романко, Александр Селиванов, Грейсон Мейсфилд, Харли Джонс и другие представители мирового баянно-аккордеонного искусства. Казахстан в составе жюри представили известный деятель искусств, профессор Анатолий Гайсин, Сауле Смакова, Самгар Толкынхан, Жамиля Чалдаева и Дамир Султанов.

Официальная церемония открытия конкурса состоялась 24 августа. В мероприятии принял участие вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Айбек Жексеналиевич Сыдыков, который передал приветственное слово заместителя Премьер-Министра — министра культуры и информации Аиды Балаевой. После торжественной церемонии началась основная часть конкурса — конкурсные прослушивания.

Во второй день конкурсная программа началась в 08:30 и продолжалась до вечера. В этот же день в рамках международного конкурса состоялся сольный концерт талантливого аккордеониста, победителя «Coupe Mondiale» 2021 года Олжаса Нурланова.

В третий день наряду с конкурсными прослушиваниями прошли мастер-классы ведущих представителей баянного и аккордеонного искусства. Их провели победитель международных конкурсов, доцент Тяньцзиньской консерватории музыки Руй Лю, президент Международной конфедерации аккордеонистов Мирко Патарини, профессор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Анатолий Гайсин и доцент Российской академии музыки Александр Селиванов.

Участники и молодые музыканты получили возможность обменяться профессиональным опытом с ведущими мастерами баянного и аккордеонного искусства из разных стран и ознакомиться с тонкостями исполнительского мастерства.

Общий призовой фонд конкурса составил 16 миллионов тенге. В основной категории Coupe Mondiale денежные призы составили: за I место — 3 000 евро, за II место — 2 000 евро, за III место — 1 000 евро.

Проведение международного конкурса такого масштаба потребовало значительных финансовых ресурсов. Часть средств была предусмотрена Министерством культуры и информации Республики Казахстан, при этом важную поддержку оказали спонсоры проекта. Генеральным спонсором выступило АО «Народный Банк Казахстана». Поддержку конкурсу также оказали Vita Bottlers и другие партнёры.